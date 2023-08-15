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У Гідропарку Житомира планують зрізати 64 дерева
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У Гідропарку Житомира планують зрізати 64 дерева

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У Гідропарку Житомира планують зрізати 64 дерева
У Гідропарку Житомира планують зрізати 64 дерева. Житомир, 15 серпня 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільне Житомир

У Гідропарку Житомира планують зрізати 64 дерева — лише хворі та сухостійні. Територію парку вже оглянула комісія з обстеження зелених насаджень.

Про це Суспільному розповіла начальниця відділу екології та природних ресурсів Житомирської міської ради Поліна Червінська.

За її словами, комісія з обстеження зелених насаджень вже провела огляд території Гідропарку. Оглядали лише ті ділянки, де відпочивають люди.

"На підставі обстеження вибракували 64 дерева, — розповідає Поліна Червінська. — Всі ці дерева сухостійні, нахилені або зламані. Жодного зеленого гарного дерева в цей акт не увійшло. Акт обстеження йде на розгляд виконавчого комітету міської ради. На черговому засіданні відбудеться розгляд цього питання. Цей акт буде винесено на обговорення. Якщо члени виконкому проголосують за видалення визначених дерев, вони будуть видалені".

У Гідропарку Житомира планують зрізати 64 дерева
Поліна Червінська. Житомир, 15 серпня 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільне Житомир

У Гідропарку Житомира планують зрізати 64 дерева
Житомир, 15 серпня 2023 року. Фото: Житомирська міська рада

Доцент кафедри лісівництва Поліського національного університету Федір Марков розповідає, що сухостійні аварійні дерева становлять небезпеку для відвідувачів житомирського Гідропарку. Такі дерева, за його словами, варто видалити.

"З часом дерево псуватиметься ще більше і більше, — каже Федір Марков. — І трошки там якийсь вітерець подує, воно може нахилитися і впасти на когось. А тут зона така, що діти постійно пробігають, тому я радив би такі дерева видаляти".

У Гідропарку Житомира планують зрізати 64 дерева
Федір Марков. Житомир, 15 серпня 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільне Житомир

У Гідропарку Житомира планують зрізати 64 дерева
Житомир, 15 серпня 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільне Житомир

Відвідувачі Гідропарку говорять, що погоджуються з рішенням прибрати аварійні і сухостійні дерева.

"Сухі дерева треба зрізати, тому що вони падають, можуть убити людину ", — каже місцевий житель Григорій.

У Гідропарку Житомира планують зрізати 64 дерева
Григорій. Житомир, 15 серпня 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільне Житомир

"Взагалі краще було б більше насаджень садити, а не вирубати, — вважає місцевий житель Сергій. — Взагалі вирізання не підтримую, але аварійні дерева потрібно видаляти, тому що тут діти перебувають, люди похилого віку ходять. Вони не зможуть зреагувати в разі чого".

У Гідропарку Житомира планують зрізати 64 дерева
Сергій. Житомир, 15 серпня 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільне Житомир

Доцент Поліського національного університету Федір Марков каже, що містяни самі можуть звертатися до спеціалістів чи аварійних служб, якщо бачать аварійне чи сухостійне дерево:

  • якщо надламана гілка;
  • якщо дерево високе і нахилене під певним кутом;
  • якщо сухе дерево несе потенційну загрозу здоров’ю та життю людей.

"Якщо сухостійне дерево на території школи, дитячого садочка, то з цим взагалі зволікати не треба. На ранніх етапах ми ще якось можемо вилікувати дерево, але на пізніх етапах потрібно лише видаляти такі дерева", — каже Федір Марков і додає, що самостійно ліквідовувати аварійні чи сухостійні дерева не варто.

У Гідропарку Житомира планують зрізати 64 дерева
Житомир, 15 серпня 2023 року. Фото: Житомирська міська рада

У Гідропарку Житомира планують зрізати 64 дерева
Житомир, 15 серпня 2023 року. Фото: Житомирська міська рада

На думку Федора Маркова, хворі дерева заважають росту здорових і затіняють приріст молодих. Щодо причин всихання, то вони різні, каже фахівець. Це і зміни клімату, і верхівковий короїд, і рекреаційні навантаження. На екосистему видалення сухостоїв не матиме негативного впливу. Навпаки, захаращення не дають змоги відновити природний приріст.

У Гідропарку Житомира планують зрізати 64 дерева
Житомир, 15 серпня 2023 року. Фото: Житомирська міська рада

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