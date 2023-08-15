НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Пожежа на сміттєзвалищі — у громаді на Житомирщині розповіли, чому горів полігон твердих побутових відходів
ПОЖЕЖАДСНСМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

Пожежа на сміттєзвалищі — у громаді на Житомирщині розповіли, чому горів полігон твердих побутових відходів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Житомирщині загорівся сміттєвий полігон — пожежу гасили упродовж п'яти годин
На Житомирщині загорівся сміттєвий полігон — пожежу гасили упродовж п'яти годин . Грозине, Коростенський район, Житомирщина. 13 серпня 2023 року. Фото: ДСНС Житомирщини

13 серпня у селі Грозине Коростенської громади горів полігон твердих побутових відходів. У коментарі Суспільному начальник Комунального виробничо-господарського підприємства Коростенської міськради Леонід Якубовський розповів, чому виникла пожежа, та як полігон убезпечують від потенційних загорянь.

Пожежа на полігоні твердих побутових відходів у селі Грозине Коростенського району трапилася 13 серпня ближче до опівдні. На полігон викликали місцевих рятувальників, які упродовж кількох годин гасили осередки полум'я.

"По прибуттю вогнеборців до місця виклику з’ясувалося, що сміття горить окремими осередками на площі близько 200 квадратних метрів. Аби ліквідувати пожежу, бійцям ДСНС знадобилося п'ять годин, адже прогари були всередину спресованого сміття і потрібно було проливати водою багато разів", — розповіли у пресслужбі обласного управління ДСНС.

Пожежа на сміттєзвалищі у Коростенському районі на Житомирщині
Рятувальники гасили пожежу на сміттєзвалищі упродовж п'яти годин. Грозине, Коростенський район, Житомирщина. 13 серпня 2023 року. Фото: ДСНС Житомирщини

Леонід Якубовський каже: серйозніших наслідків вдалося уникнути завдяки тому, що пожежу вчасно помітили й оперативно зателефонували на лінію 101.

"Пожежа сталася десь о пів на 11 ранку, за кілька годин вдалося її локалізувати. Рятувальники залили водою те, що горіло, і збили полум'я, щоб воно не розходилося далі. А потім ми викликали нашого бульдозериста і засипали осередки тління відсівом. В нас там було заготовлено десь 20 тонн відсіву. В ніч з 13 на 14 серпня там ще щось тліло, але 14-го ми остаточно його закидали. Воно прикидане вже не роздувається", – говорить він.

Рятувальники гасили пожежу на сміттєзвалищі в Житомирській області упродовж п'яти годин
Село Грозине, Коростенський район, Житомирщина. 13 серпня 2023 року. Фото надане Суспільному Житомир Леонідом Якубовським

За словами начальника Комунального виробничо-господарського підприємства, це не перша пожежа на сміттєвому полігоні — за цей сезон їх трапилося кілька, усі вони були різними за масштабами поширення.

"Не можна сказати, що це нормально, але всі полігони побутових відходів час від часу горять. Причин загоряння, як правило, три: привозять контейнери, де є тліючі недопалки, з яких вітром роздмухується вогонь; друга причина — це підпал і третя — це те, що скло пляшок з рідиною, фактично, спрацьовує за принципом лінзи. Особливо в таку жарку погоду. Зазвичай, поряд валяється ще й папір або легкозаймисті речовини, які спалахують, і пожежа починає ширитися. У нинішньому випадку ми наразі підозрюємо, що справа в недопалку, який міг бути у смітті, яке тоді якраз привезли на полігон. Ми зреагували дуже швидко — працівник нашої чергової машини, який привіз сміття і якраз викидав його, побачив пожежу і сповістив нас, а ми — рятувальників", — говорить Леонід Якубовський.

У Коростені на Житомирщині розповіли, чому горів полігон твердих побутових відходів
Село Грозине, Коростенський район, Житомирщина. 13 серпня 2023 року. Фото надане Суспільному Житомир Леонідом Якубовським

Для упередження пожеж на полігоні тримають кількатонний запас відсіву.

"В нас завжди є заготовлений відсів — ми одразу закидаємо ним сміття. На упередження ми працюємо так: засипаємо різними інертними матеріалами сміття, яке привозять. В нас є графік, за яким ми це робимо. Але, як правило, загоряється свіжопривезене сміття. Здається, у 2022 році на полігоні було загоряння, яке трохи роздулося. Там був явний підпал – ми зверталися до поліції, на жаль, поліція зловмисників не знайшла. Але це був підпал, бо стояв відчутний запах бензину і ще – наші працівники знайшли поруч пусту каністру", – розповів Леонід Якубовський.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Зеленський провів Ставку: Україна нарощує виробництво дронів
Зеленський провів Ставку: Україна нарощує виробництво дронів
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Херсонщина. Рятувальник гасить пожежу на відкритій території, 24 липня 2023 року
Від початку 2023-го в Україні сталося понад 10 тисяч пожеж — ДСНС
На Івано-Франківщині під час пожежі в багатоповерхівці евакуювали 11 людей
На Івано-Франківщині під час пожежі в багатоповерхівці евакуювали 11 людей
Будинок на млинкомбінаті, що горів
"Все згоріло": мешканцям згорілого будинку на Подолі у Полтаві планують спрямувати допомогу
Під час жнив на полях Кіровоградщини виникли дев'ять пожеж
Під час жнив на полях Кіровоградщини виникли дев'ять пожеж
На початок