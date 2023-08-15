13 серпня у селі Грозине Коростенської громади горів полігон твердих побутових відходів. У коментарі Суспільному начальник Комунального виробничо-господарського підприємства Коростенської міськради Леонід Якубовський розповів, чому виникла пожежа, та як полігон убезпечують від потенційних загорянь.

Пожежа на полігоні твердих побутових відходів у селі Грозине Коростенського району трапилася 13 серпня ближче до опівдні. На полігон викликали місцевих рятувальників, які упродовж кількох годин гасили осередки полум'я.

"По прибуттю вогнеборців до місця виклику з’ясувалося, що сміття горить окремими осередками на площі близько 200 квадратних метрів. Аби ліквідувати пожежу, бійцям ДСНС знадобилося п'ять годин, адже прогари були всередину спресованого сміття і потрібно було проливати водою багато разів", — розповіли у пресслужбі обласного управління ДСНС.

Рятувальники гасили пожежу на сміттєзвалищі упродовж п'яти годин. Грозине, Коростенський район, Житомирщина. 13 серпня 2023 року. Фото: ДСНС Житомирщини

Леонід Якубовський каже: серйозніших наслідків вдалося уникнути завдяки тому, що пожежу вчасно помітили й оперативно зателефонували на лінію 101.

"Пожежа сталася десь о пів на 11 ранку, за кілька годин вдалося її локалізувати. Рятувальники залили водою те, що горіло, і збили полум'я, щоб воно не розходилося далі. А потім ми викликали нашого бульдозериста і засипали осередки тління відсівом. В нас там було заготовлено десь 20 тонн відсіву. В ніч з 13 на 14 серпня там ще щось тліло, але 14-го ми остаточно його закидали. Воно прикидане вже не роздувається", – говорить він.

Село Грозине, Коростенський район, Житомирщина. 13 серпня 2023 року. Фото надане Суспільному Житомир Леонідом Якубовським

За словами начальника Комунального виробничо-господарського підприємства, це не перша пожежа на сміттєвому полігоні — за цей сезон їх трапилося кілька, усі вони були різними за масштабами поширення.

"Не можна сказати, що це нормально, але всі полігони побутових відходів час від часу горять. Причин загоряння, як правило, три: привозять контейнери, де є тліючі недопалки, з яких вітром роздмухується вогонь; друга причина — це підпал і третя — це те, що скло пляшок з рідиною, фактично, спрацьовує за принципом лінзи. Особливо в таку жарку погоду. Зазвичай, поряд валяється ще й папір або легкозаймисті речовини, які спалахують, і пожежа починає ширитися. У нинішньому випадку ми наразі підозрюємо, що справа в недопалку, який міг бути у смітті, яке тоді якраз привезли на полігон. Ми зреагували дуже швидко — працівник нашої чергової машини, який привіз сміття і якраз викидав його, побачив пожежу і сповістив нас, а ми — рятувальників", — говорить Леонід Якубовський.

Село Грозине, Коростенський район, Житомирщина. 13 серпня 2023 року. Фото надане Суспільному Житомир Леонідом Якубовським

Для упередження пожеж на полігоні тримають кількатонний запас відсіву.

"В нас завжди є заготовлений відсів — ми одразу закидаємо ним сміття. На упередження ми працюємо так: засипаємо різними інертними матеріалами сміття, яке привозять. В нас є графік, за яким ми це робимо. Але, як правило, загоряється свіжопривезене сміття. Здається, у 2022 році на полігоні було загоряння, яке трохи роздулося. Там був явний підпал – ми зверталися до поліції, на жаль, поліція зловмисників не знайшла. Але це був підпал, бо стояв відчутний запах бензину і ще – наші працівники знайшли поруч пусту каністру", – розповів Леонід Якубовський.

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