Росія готує провокацію на Курській АЕС і евакуацію населення — ЦНС

Росіяни планують провокацію на Курській атомній електростанції у РФ і готують евакуацію місцевого населення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, оприлюднивши фото відповідних документів.

"За даними підпілля, в Курської області триває підготовка до евакуації із зони ймовірного радіоактивного забруднення, на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр", — вказується в повідомленні.

Як зазначили у ЦНС, загалом росіяни плануют евакуювати від 21 до 57 тисяч людей, при тому, що населення області понад 1 мільйон осіб, а самого Курська 435 тисяч.

"Тобто мовиться про 5% від населення, що свідчить про "обраність" тих, хто попав в список. Ця провокація необхідна самим росіянам, аби відвернути увагу світу від захоплення ЗАЕС", — додали у Центрі.

У Спротиві наголосили, що Сили оборони України діють виключно на українській території та не планують атакувати жодні атомні станції.

Росія готує провокацію на Курській АЕС. Фото: ЦНС Росія готує провокацію на Курській АЕС. Фото: ЦНС Росія готує провокацію на Курській АЕС. Фото: ЦНС

РФ зберігала на Курській АЕС ракети

У листопаді 2022 року Головне управління розвідки інформувало, що росіяни використовують територію Курської АЕС і пов'язаних із нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет.

Упродовж декількох тижнів до підземних ангарів підприємства "Курскатоменергоремонт" у районі селища Іваніно Курської області представники ЗС РФ завозили ракети для комплексів С-300.