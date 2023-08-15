Благодійники фонду "Українські вогнеборці" доправили саперам ДСНС Херсонської області два броньовані оперативно-рятувальні автомобілі.

Про це йдеться в Telegram ДСНС України.

Як повідомили у відомстві, машини мають броньований кузов, двері та вікна, що допоможе саперам безпечно покинути місце під час обстрілу РФ або при наїзді на міну.

"Одну автівку придбали завдяки співпраці з програмою лояльності Fishka, другу — допомогла придбати компанія ПІІ "Тойота-Україна". Обидві машини направлять до рятувальної частини піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення області", — йдеться у публікації.

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