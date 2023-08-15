72% поранених українських військовослужбовців бояться, що після повернення до цивільного життя держава про них забуде.

Про це йдеться в опитуванні, яке провела компанія Gradus Research, на замовлення громадської організації "Принцип".

"Ми проаналізували бар'єри та потреби поранених військовослужбовців на всіх етапах їхнього шляху при контакті з відповідними сервісами: від евакуації до повернення на службу чи звільненням. Для комплексного аналізу були залучені дві цільові аудиторії – власне військовослужбовці, що отримали поранення під час бойових дій, та їхні родини, а також – представники військових частин та лікувальних установ", — йдеться у повідомленні.

За даними опитування, основною причиною страхів післявоєнного життя є забуття державою ветеранів після війни (72%). Також більш ніж половина опитаних бояться, що не зможуть знайти роботу (55%) та не зможуть звикнути до мирного життя (49%).

Причини страху щодо життя після війни. Інфографіка: Gradus Research

Ще 35% військових вважають, що поранення, які вони отримали під час війни, може вплинути на ставлення з боку оточення.

Опитування проводили для виявлення найбільших точок болю та проблем, пов'язаних із лікуванням, проходженням ВЛК та МСЕК, а також для виявлення базових потреб серед військових. Опитування проводили у форматі тестування. Кількісне та якісне дослідження (через самозаповнення анкет за посиланням та глибинні інтерв’ю)

Цільові групи: військовослужбовці, які отримали поранення на військовій службі, представники адміністрації військових частин та лікувальних установ. Кількість результативних інтерв’ю кількісного дослідження: 436. Кількість глибинних інтерв’ю: 10.

За даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), майже 80% українців мають близьких родичів або друзів, які загинули або зазнали поранень через російське вторгнення.