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72% поранених військових ЗСУ боїться, що після війни держава про них забуде — Gradus Research
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72% поранених військових ЗСУ боїться, що після війни держава про них забуде — Gradus Research

Опитування
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Військові медики евакуйовують порненого, 5 травня, 2023 рік
Військові медики евакуйовують порненого, 5 травня, 2023 рік. Фото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

72% поранених українських військовослужбовців бояться, що після повернення до цивільного життя держава про них забуде.

Про це йдеться в опитуванні, яке провела компанія Gradus Research, на замовлення громадської організації "Принцип".

"Ми проаналізували бар'єри та потреби поранених військовослужбовців на всіх етапах їхнього шляху при контакті з відповідними сервісами: від евакуації до повернення на службу чи звільненням. Для комплексного аналізу були залучені дві цільові аудиторії – власне військовослужбовці, що отримали поранення під час бойових дій, та їхні родини, а також – представники військових частин та лікувальних установ", — йдеться у повідомленні.

За даними опитування, основною причиною страхів післявоєнного життя є забуття державою ветеранів після війни (72%). Також більш ніж половина опитаних бояться, що не зможуть знайти роботу (55%) та не зможуть звикнути до мирного життя (49%).

Опитування
Причини страху щодо життя після війни. Інфографіка: Gradus Research

Ще 35% військових вважають, що поранення, які вони отримали під час війни, може вплинути на ставлення з боку оточення.

Опитування проводили для виявлення найбільших точок болю та проблем, пов'язаних із лікуванням, проходженням ВЛК та МСЕК, а також для виявлення базових потреб серед військових. Опитування проводили у форматі тестування. Кількісне та якісне дослідження (через самозаповнення анкет за посиланням та глибинні інтерв’ю)

Цільові групи: військовослужбовці, які отримали поранення на військовій службі, представники адміністрації військових частин та лікувальних установ. Кількість результативних інтерв’ю кількісного дослідження: 436. Кількість глибинних інтерв’ю: 10.

За даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), майже 80% українців мають близьких родичів або друзів, які загинули або зазнали поранень через російське вторгнення.

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