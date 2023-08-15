У Вінниці відбулося відкриття Всеукраїнського турніру зі спортивного та бойового самбо “Кубок Юна Україна” серед дорослих і молоді. Участь у ньому бере понад 800 спортсменів із 20 областей. Вік учасників від 16 до 20 років.

Про це Суспільному розповів президент федерації самбо у Вінницькій Турал Багірзаде.

"Спочатку в нас борються юніори та юнаки, а в останні дні дорослі. Змагаються у бойовому та спортивному самбо. В бойовому можна робити не тільки кидки, а ще й удушаючі прийоми і бити руками та ногами", – розповів президент федерації самбо у Вінницькій Турал Багірзаде.

Першою на змагальний килим вийшла 15-річна Юлія Бондаренко з Черкащини. У ваговій категорії 50 кілограмів перемогла спортсменку з Івано-Франківська.

"Виграла кидком із заднім захватом, потім було утримання і так мені дісталася перемога. Коли дивлюся на інших, які борються, то не так страшно, а коли підходить моя черга, то стає дуже страшно", – розповіла учасниця турніру Юлія Бондаренко.

Фото: Суспільне Вінниця

17-річний Данило Бойко на змагання приїхав із Кривого Рогу. У спорті 7 років. На секцію з боротьби записав батько. На турнірі змагається серед юнаків у категорії бойове самбо.

"Провів поєдинок з хлопцем з Київської області. Суперник був міцний. Переміг його удушаючим прийомом. Я тренуюся по два рази на день останніх 4 місяці. Я працював над ударами, кидками. Відпрацьовував техніку і фізичну форму", – розповів Данило Бойко.

Фото: Суспільне Вінниця

За словами Турала Багірзаде, всеукраїнський турнір із самбо “Кубок Юна Україна” серед дорослих і молоді триватиме 5 днів. Вінницьку область на цих змагань представлятиме 80 борців. Кращих обиратимуть в індивідуальному та командному заліках.