Старт навчання у вінницьких вишах: де і чому його розпочали на два тижні раніше

15 серпня у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського стартував навчальний рік для студентів 2-5 курсів. Для першокурсників навчання ж розпочнеться 1 вересня. Наразі викладачі проводять лекційні заняття онлайн. За два тижні працюватимуть за змішаною формою навчання. Про це Суспільному розповів перший проректор університету Сергій Гусєв.
Таке рішення прийняла вчена рада, аби встигнути завершити навчальний семестр до 1 грудня, після чого студенти будуть два місяці на канікулах.
Приймаючи таке рішення, врахували минулорічний досвід.
“Було дуже непросто, тому що навчальний рік розпочався пізніше, у зв’язку з більш тривалим періодом вступу, і раніше довелося закінчити до 1 грудня. Тому навчання було досить інтенсивним, і ми максимально намагалися уніфікувати різні форми: дистанційну, змішану. Використовували різні освітні платформи. Це використовувати вихідні дні подекуди для того, щоб повністю виконати освітню програму. Ми розраховуємо на те, що буде у нас змішана форма навчання”, — каже Сергій Гусєв.
Це не єдиний в області навчальний заклад вищої і фахової передвищої освіти, у якому розпочалося навчання, розповіла головний спеціаліст профільного департаменту ОВА Тетяна Матякубова. З 1 серпня навчаються студенти аграрного університету та п’ять його структурних підрозділів — коледжів.
“Вони це вже роблять другий рік поспіль, традиційно. Економлячи таким чином на енергоносіях. Крім того, є ще один коледж, який стартував у навчанні з 15 серпня, це Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету. Навчатимуться до кінця семестру. А всі решта розпочнуть традиційно з 1 вересня”, — каже Тетяна Матякубова.