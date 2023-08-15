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Старт навчання у вінницьких вишах: де і чому його розпочали на два тижні раніше
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Старт навчання у вінницьких вишах: де і чому його розпочали на два тижні раніше

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Старт навчання у вінницьких вишах: де і чому його розпочали на два тижні раніше

15 серпня у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського стартував навчальний рік для студентів 2-5 курсів. Для першокурсників навчання ж розпочнеться 1 вересня. Наразі викладачі проводять лекційні заняття онлайн. За два тижні працюватимуть за змішаною формою навчання. Про це Суспільному розповів перший проректор університету Сергій Гусєв.

Старт навчання у вінницьких вишах: де і чому його розпочали на два тижні раніше
Фото: Суспільне Вінниця

Таке рішення прийняла вчена рада, аби встигнути завершити навчальний семестр до 1 грудня, після чого студенти будуть два місяці на канікулах.

Приймаючи таке рішення, врахували минулорічний досвід.

Старт навчання у вінницьких вишах: де і чому його розпочали на два тижні раніше
Фото: Суспільне Вінниця

Було дуже непросто, тому що навчальний рік розпочався пізніше, у зв’язку з більш тривалим періодом вступу, і раніше довелося закінчити до 1 грудня. Тому навчання було досить інтенсивним, і ми максимально намагалися уніфікувати різні форми: дистанційну, змішану. Використовували різні освітні платформи. Це використовувати вихідні дні подекуди для того, щоб повністю виконати освітню програму. Ми розраховуємо на те, що буде у нас змішана форма навчання”, — каже Сергій Гусєв.

Старт навчання у вінницьких вишах: де і чому його розпочали на два тижні раніше
Фото: Суспільне Вінниця

Це не єдиний в області навчальний заклад вищої і фахової передвищої освіти, у якому розпочалося навчання, розповіла головний спеціаліст профільного департаменту ОВА Тетяна Матякубова. З 1 серпня навчаються студенти аграрного університету та п’ять його структурних підрозділів — коледжів.

Старт навчання у вінницьких вишах: де і чому його розпочали на два тижні раніше
Фото: Суспільне Вінниця

Вони це вже роблять другий рік поспіль, традиційно. Економлячи таким чином на енергоносіях. Крім того, є ще один коледж, який стартував у навчанні з 15 серпня, це Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету. Навчатимуться до кінця семестру. А всі решта розпочнуть традиційно з 1 вересня”, — каже Тетяна Матякубова.

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