Обмеження руху пов'язані з заміною теплотраси та роботами на магістральному трубопроводі.

Про це повідомили в міськраді з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.

Проїзд вулицею Манізера на ділянці від провулка Синельникова до провулка Каплунівського обмежений до 17:00 30 вересня. Транспорт зможе їздити по вільній смузі.

Також рух транспорту заборонений у провулку Лопатинському на ділянці від вулиці Кооперативної до вулиці Ковальської до 1 жовтня. Обʼїхати ділянку можна прилеглими вулицями.

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