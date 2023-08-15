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Підготовка до опалювального сезону: у Луцьку ремонтують тепломережі
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Підготовка до опалювального сезону: у Луцьку ремонтують тепломережі

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Підготовка до опалювального сезону: у Луцьку ремонтують тепломережі
Ремонт тепломереж у Луцьку, 15 серпня 2023 рік. Фото: Суспільне Луцьк

У Луцьку на проспекті Відродження завершують плановий ремонт тепломереж. Працівники державного комунального підприємства "Луцьктепло" замінюють аварійні труби протяжністю понад пів кілометра.

Про це розповів Суспільному речник підприємства Антон Безносиков.

З його слів, через інвестиційну програму акумулювали 16 мільйонів гривень на те, щоб виконати певний обсяг робіт на тепломережах, зокрема капремонти. Повністю замінили дворові мережі у дворах на вулицях Рівненській, Захарова, Декабристів. Також виконали роботи на вулиці Загородній та проспекті Відродження, у дворі обласної дитячої лікарні.

Нині підрядники продовжують роботи на проспекті Відродження. Роботи тут розпочали ще в червні.

Підготовка до опалювального сезону: у Луцьку ремонтують тепломережі
Ремонт тепломереж на вулиці відродження у Луцьку. Фото: Суспільне Луцьк

Окрім планових робіт із модернізації мереж, — розповідає речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков, — всі ремонтні бригади, їх чотири, працюють над усуненням витоків. Одна з локацій — перехрестя вулиць Кравчука та Воїнів-Афганців.

Перехрестя вулиць Кравчука та Воїнів-Афганців
Перехрестя вулиць Кравчука та Воїнів-Афганців. Фото: Суспільне Луцьк

Торік було 186 витоків на тепломережах міста, цього року – 92, — розповів Антон Безносиков. Загальна протяжність тепломереж у Луцьку – 132 кілометри, більшість із них потребують капітального ремонту. З них понад три кілометри планують замінити цього року, минулого замінили понад три з половиною кілометри.

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