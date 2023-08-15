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Благодійна організація "Карітас" проводитиме у Сумах заняття для дітей з особливими освітніми потребами
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Благодійна організація "Карітас" проводитиме у Сумах заняття для дітей з особливими освітніми потребами

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"Простір дружній до дитини" благодійної організації "Карітас" у Сумах проводитиме заняття для дітей з особливими освітніми потребами. Про це Суспільному повідомив очільник "Карітас Суми" Олександр Дядя.

Заняття для дітей будуть проводити спільно з їхніми батьками. З ними працюватимуть соціальні педагоги. Проєкт передбачає навчально-пізнавальну програму занять: соціально-побутове орієнтування, групові майстер-класи та художньо-продуктивну діяльність, сенсорний розвиток та ляльковий театр.

Соцпедагог буде підтримувати та допомагати дітям у соціальній адаптації, знайомстві з новими друзями та отриманні нових знань.

В організації наголосили, що кількість місць обмежена. Заняття проходитимуть у групах за віком та категорією інвалідності на безоплатній основі у Сумах на вулиці Героїв Небесної Сотні, 3.

Для того, аби взяти участь, потрібно заповнити реєстраційну форму.

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