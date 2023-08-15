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У Криму готуються до псевдовиборів "депутатів" на ТОТ
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У Криму готуються до псевдовиборів "депутатів" на ТОТ

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У Криму готуються до псевдовиборів &quot;депутатів&quot; на ТОТ
Фото: УНІАН

Окупанти у Криму планують використати територію півострова для проведення незаконних депутатських виборів до тимчасово окупованих Росією частинах української території.

Про це повідомило Представництво Президента України в АР Крим у Facebook з посиланням на "документ" з інструкцією, який відправили окупаційним адміністраціям.

"Окупанти вже готують схему проведення фейкового голосування та планують використати територію окупованого півострова для проведення незаконних виборів "депутатів" до окупованих частин Запорізької, Херсонської областей, а також так званих "ДНР" і "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

У "документі" до окупаційних адміністрацій півострова наголошують, що виборчі дільниці встановлять у всіх чотирьох районах Севастополя.

Також "виборчим штабам" наказали робити обхід мешканців окупованих територіях для змушування їх брати участь у "виборах".

Як зазначили у Представництві, всього у Криму працюватиме 15 "виборчих дільниць".

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