У Криму готуються до псевдовиборів "депутатів" на ТОТ

Окупанти у Криму планують використати територію півострова для проведення незаконних депутатських виборів до тимчасово окупованих Росією частинах української території.

Про це повідомило Представництво Президента України в АР Крим у Facebook з посиланням на "документ" з інструкцією, який відправили окупаційним адміністраціям.

"Окупанти вже готують схему проведення фейкового голосування та планують використати територію окупованого півострова для проведення незаконних виборів "депутатів" до окупованих частин Запорізької, Херсонської областей, а також так званих "ДНР" і "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

У "документі" до окупаційних адміністрацій півострова наголошують, що виборчі дільниці встановлять у всіх чотирьох районах Севастополя.

Також "виборчим штабам" наказали робити обхід мешканців окупованих територіях для змушування їх брати участь у "виборах".

Як зазначили у Представництві, всього у Криму працюватиме 15 "виборчих дільниць".

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram, Viber та у Facebook