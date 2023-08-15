Назавжди 25: у селі на Черкащині перейменували вулицю на честь загиблого воїна

У селі Червона Слобода на Черкащині назвали вулицю на честь офіцера 118-ї бригади ТРО Євгенія Кучугурного.

Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Рішення про перейменування вулиці 27 липня ухвалили депутати місцевої ради 27 липня.

"Наш побратим, молодший лейтенант, командир роти 158 окремого батальйону 118-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Євгеній Кучугурний загинув під час бойових дій сході України. Відтепер вулиця Павлова в його рідному селі носитиме імʼя Героя, який віддав життя за Україну. Жені назавжди буде усього 25 років. Від імені командування 118-ї бригади дякуємо усій громаді села Червона Слобода за увіковічення памʼяті нашого побратима", — зазначили в пресслужбі.

Євгеній Кучугурний загинув 3 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині. Посмертно кавалер ордена Богдана Хмельницького ІІІ-го ступеня.

Він був випускником навчально-наукового інституту міжнародних відносин, історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

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