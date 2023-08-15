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"Це не знайшло відгуку у суспільства": Терехов — про центр поблизу Саржиного яру
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"Це не знайшло відгуку у суспільства": Терехов — про центр поблизу Саржиного яру

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&quot;Це не знайшло відгуку у суспільства&quot;: Терехов — про центр поблизу Саржиного яру
Акція проти забудови Саржиного яру, 13 серпня, Харків. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

"Багатофункціональний центр" мав бути зведений не у Саржиному яру, а поблизу, але через те, що ця ідея "не знайшла відгуку у суспільства", нині міський голова Ігор Терехов не розглядає цю земельну ділянку як можливу для забудови.

Про це він сказав під час брифінгу 15 серпня, відповідаючи на питання кореспондента Суспільне Харків.

"Це гіпотетичне місце, яке було оприлюднене, — це не Саржин яр. Це земельна ділянка, яка деякий час була передана приватному забудовнику для будівництва, але ми повернули її у власність територіальної громади Харкова. Я зараз це не розглядаю, бо попри те, що це не яр, це не знайшло відгуку у суспільства. Я вважаю, що там ніякого будівництва недоцільно робити сьогодні", — каже мер.

Проєкт центру з укриттям необхідно реалізувати у Харкові, говорить Терехов: "Технічне завдання, яке було оприлюднене, воно не відповідає тим вимогам часу, який є сьогодні у місті Харкові та Україні. Це повинен бути такий комплекс захисних споруд, там, де буде повна безпека від ракет С-300, від уламків, від "Градів", від "шахедів". Крім цього, це має бути великий коворкінг, простір, де могли б збиратися молоді люди, де ми б могли навчати своїх дітей, де могли б навчатися студенти".

Центр планують розмістити під землею. До обговорень залучать громадськість, стверджує міський голова.

Що відомо про забудову та протести у Саржиному яру

У Харкові замовили проєкт будівництва офісного центру у Саржиному яру на понад 7,5 млн гривень. Замовник — комунальне підприємство "Харківзеленбуд".

Згодом речник міськради Юрій Сидоренко повідомив, що Володимир Зеленський дав доручення створити безпечний простір: "Проєктом передбачене бомбосховище, в якому зможуть знайти прихисток сотні людей, адже три чверті центру знаходитиметься під землею. Також там зможуть навчатися до 700 школярів або студентів".

За його словами, будівництво фінансуватиме держава, місто профінансує тільки проєктну документацію.

Учасники пікніку у Саржиному яру 13 серпня виступали проти будівництва офісного центру у зеленій зоні та нецільового використання коштів.

14 серпня стало відомо, що міська рада скасує тендер на проєктно-кошторисну документацію для будівництва "багатофункціонального центру" через те, що замовник (департамент ЖКГ) не зміг захистити технічне завдання та локацію для будівництва центру.

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