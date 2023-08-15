Рух "Жовта Стрічка" запустив чат-бот для збору даних про воєнні злочини РФ

Рух спротиву "Жовта Стрічка" запустив новий чат-бот "Очі", куди можна надсилати інформацію про воєнні злочини російських загарбників на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомили активісти на своєму Telegram-каналі.
"Якщо ви стали потерпілим або свідком воєнних злочинів Росії – фіксуйте та надсилайте докази в цей чат-бот!", - йдеться у повідомленні.
Відповідні дані направлятимуть до організацій та органів, які займаються розслідуванням злочинів російських окупантів.
"Кожен колаборант та зрадник будуть покарані за воєнні злочини! Окупантів більше не буде, а буде суд і буде Гаага!", - наголосили активісти.
Читати ще
Що відомо про рух спротиву на території окупованого Криму
- Рух спротиву "Жовта Стрічка" запустив нову безстрокову акцію під назвою "Пали російське". Активісти закликають спалювати та зривати російську символіку на тимчасово окупованих територіях України.
- У червні кількість активістів "Жовтої стрічки" у Криму сягла 3 500 людей.
- Координатор кримського осередку цього руху заявив, що активісти не зупиняться, як би того не хотіли окупанти. Навпаки, рух спротиву стає сильнішими щодня.
- Також активісти "Жовтої Стрічки" подарували депутатам Європарламенту квитки на потяг з Києва до Сімферополя після деокупації Криму, а також передали листи від тих, хто чинить та підтримує спротив на півострові.
Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram, Viber та у Facebook