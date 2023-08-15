Рух "Жовта Стрічка" запустив чат-бот для збору даних про воєнні злочини РФ

Рух спротиву "Жовта Стрічка" запустив новий чат-бот "Очі", куди можна надсилати інформацію про воєнні злочини російських загарбників на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомили активісти на своєму Telegram-каналі.

"Якщо ви стали потерпілим або свідком воєнних злочинів Росії – фіксуйте та надсилайте докази в цей чат-бот!", - йдеться у повідомленні.

Відповідні дані направлятимуть до організацій та органів, які займаються розслідуванням злочинів російських окупантів.

"Кожен колаборант та зрадник будуть покарані за воєнні злочини! Окупантів більше не буде, а буде суд і буде Гаага!", - наголосили активісти.

Що відомо про рух спротиву на території окупованого Криму

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