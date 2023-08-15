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Працювали шість тижнів: вінницькі енергетики відновили лінію електропередачі на Херсонщині
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Працювали шість тижнів: вінницькі енергетики відновили лінію електропередачі на Херсонщині

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Працювали шість тижнів: вінницькі енергетики відновили лінію електропередачі на Херсонщині
Працівники "Вінницяобленерго". Фото: Суспільне Вінниця

Вінницькі енергетики відновили лінію електропередачі напругою 35 кВ на Херсонщині. Ремонтувати зруйновані в результаті обстрілів та затоплення об’єкти енергопостачання вінничани допомагали колегам із "Херсонобленерго" шість тижнів. Про це повідомляють на Facebook-сторінці підприємства.

Майстри ліній, електромонтери та водії працювали по два тижні.

"Виконання ремонту ліній 35 кВ це ремонт дроту, опор і обслуговування. Це було спільне рішення, бо всі знають, що в країні війна, і якщо ми не будемо об'єднуватися, то не буде перемоги", — розповів Суспільному майстер служби ліній АТ "Вінницяобленерго" Дмитро Лисенко.

Працівники були оснащені бронежилетами та шоломами. Також їх забезпечили продуктами, водою, медикаментами й усім необхідним на час роботи у Херсонській області.

На Херсонщині електропостачання загалом відновлюють 32 бригади – це 129 робітників та 52 одиниці техніки, повідомляють на Facebook-сторінці АТ "Херсонобленерго". Долучилися енергетики з Вінниччини й Рівненщини.

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