Вінницькі енергетики відновили лінію електропередачі напругою 35 кВ на Херсонщині. Ремонтувати зруйновані в результаті обстрілів та затоплення об’єкти енергопостачання вінничани допомагали колегам із "Херсонобленерго" шість тижнів. Про це повідомляють на Facebook-сторінці підприємства.

Майстри ліній, електромонтери та водії працювали по два тижні.

"Виконання ремонту ліній 35 кВ — це ремонт дроту, опор і обслуговування. Це було спільне рішення, бо всі знають, що в країні війна, і якщо ми не будемо об'єднуватися, то не буде перемоги", — розповів Суспільному майстер служби ліній АТ "Вінницяобленерго" Дмитро Лисенко.

Працівники були оснащені бронежилетами та шоломами. Також їх забезпечили продуктами, водою, медикаментами й усім необхідним на час роботи у Херсонській області.

На Херсонщині електропостачання загалом відновлюють 32 бригади – це 129 робітників та 52 одиниці техніки, повідомляють на Facebook-сторінці АТ "Херсонобленерго". Долучилися енергетики з Вінниччини й Рівненщини.