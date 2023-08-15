На Запоріжжі загинув солдат із Заболотівської громади, що на Івано-Франківщині, Володимир Горук. Цю інформацію Суспільному підтвердив заступник селищного голови Заболотівської громади Роман Чорнописький.

З його слів, Володимир Горук народився 22 квітня 1989 року у селі Рудники Заболотівської громади Коломийського району.

"Воїн загинув 10 серпня 2023 року від вогневого уламкового поранення, яке він отримав під час штурму бойових позицій армії РФ поблизу села Роботине Пологівського району", — розповів Роман Чорнописький.

У Володимира Горука залишилися мама, яка живе у селі Рудники, а також — дружина і двоє дітей, які мешкають у селищі Битків Пасічнянської територіальної громади.

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