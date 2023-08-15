У прифронтовій Дворічанській громаді Харківщини готуються до зими. На 15 серпня у громаді лишаються 1044 людини.

Про це Суспільне Харків сказала керівниця Дворічанської СВА Галина Турбаба.

"Люди вимагають дров, буржуйок, генераторів. Ми забезпечуємо людей, нам передають генератори, ми їх передаємо у села, де немає світла. Генератори туди передаємо для колективного використання. Є непорозуміння, кожен хоче у свій двір генератор. Ми розуміємо, що під час зими буде проблема з дровами, бо деревину нам не завезуть, якщо ми десь зможемо її закупити, то з завезенням проблема — до нас небезпечно їхати. Відмовляються водії. Те саме і з гуманітарною допомогою — розвозимо самі", — розповіла Галина Турбаба.

За її словами, у Дворічанській громаді немає світла у Дворічній, Западному, Фиголівці та Одрадному. Коли електропостачання зможуть відновити, невідомо.

"Наразі у нас 1044 людини живуть на території громади. Вони стійко тримаються і не виїздять. Останнім часом у нас виїхали 20 людей, ці люди в основному виїздили самостійно, але є люди, які виїжджали в рамках обов'язкової евакуації, нам допомагала команда "Червоного хреста", команда Ігоря Клименка. Вони виїхали за минулий тиждень", — додала керівниця Дворічанської громади.

Турбаба каже, що за останній тиждень обстрілів стало менше: "З суботи (12 серпня — ред.) у нас трохи тихіше, зараз менше обстрілів за 3-4 дні, воно все перемістилося на тимчасово окуповану територію за Осколом, там зараз гарячіше. Але ми розуміємо, що це тимчасове послаблення. Таке вже бувало. Можливо, накопичують якісь сили, і знову почнеться, але ті люди, які проживають у громаді, однаково потребують уваги".

За її словами, у тимчасовій окупації лишаються 27 населених пунктів Дворічанської громади.

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