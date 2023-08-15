Україна імпортуватиме електроенергію через зростання споживання — Укренерго

У понеділок, 14 серпня, максимум споживання електроенергії в Україні збільшився одразу на 7%. Україна протягом доби імпортуватиме електроенергію з ЄС.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Для енергосистеми 7% збільшення максимуму споживання за добу — це необхідність швидко включити щонайменше 3 додаткові блоки на теплових електростанціях", — йдеться у повідомленні.

Причина – початок робочого тижня, повернення спеки та майже одночасне включення кондиціонерів по всій країні.

"Таке стрімке зростання споживання сильно перевантажує енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго повідомили, що сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини, Польщі, Молдови упродовж всієї доби з максимальною потужністю в окремі години до 1048 МВт.

Виробництво електроенергії

В аварійний ремонт виведено два блоки на електростанціях, які взимку зазнали масованих ракетних ударів.

"Загалом кількість блоків електростанцій в роботі обмежена. Адже тривають масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях, а також у планових ремонтах – частина атомних енергоблоків. Це суттєво обмежує можливість забезпечувати чимраз більше споживання, особливо у вечірні години", — повідомили в Укренерго.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд формує багаторівневий захист для енергетичних об’єктів під час зими. "Укренерго" на 80% виконало ремонт магістральних мереж. Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану.