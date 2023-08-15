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Начальниці Житомирської митниці повідомили про підозру у хабарництві – ДБР
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Начальниці Житомирської митниці повідомили про підозру у хабарництві – ДБР

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Начальниці Житомирської митниці повідомили про підозру у хабарництві – ДБР
Начальниці Житомирської митниці повідомили про підозру у хабарництві – ДБР. Очільницю Житомирської митниці затримали на хабарі. Житомир, 30 березня 2023 року. Фото: СБУ

ДБР завершило досудове розслідування у справі організованої групи, очолюваної начальницею Житомирської митниці, яку підозрюють в організації схеми поборів при розмитненні товарів.

Інформацію про це Державне бюро розслідувань оприлюднило на своєму сайті 15 серпня.

У повідомленні сказано, що начальниці Житомирської митниці та її спільникам повідомили про підозру в отриманні хабаря службовою особою, яка займає відповідальне становище. У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Начальниці Житомирської митниці повідомили про підозру у хабарництві – ДБР
Житомир, 30 березня 2023 року. Фото: СБУ

Начальниці Житомирської митниці повідомили про підозру у хабарництві
Очільницю Житомирської митниці заримали на хабарі у дві тисячі доларів та 50 тисяч гривень. Житомир, 30 березня 2023 року. Фото: СБУ

Начальниці Житомирської митниці повідомили про підозру у хабарництві – ДБР
Житомирщина, 2023 рік. Фото: ДБР

Раніше Суспільне писало про те, що очільницю Житомирської митниці та ще одного посадовця затримали на хабарі 30 березня 2023 року. За даними слідства, начальниця Житомирської митниці організувала корупційну схему, вимагаючи хабарі з місцевих бізнесменів. У якості посередників вона залучила до цієї схеми одного із начальників відділів митниці та місцевого брокера. Чиновники вимагали хабарі з місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різні товари. За це вони обіцяли не перешкоджати їм, а у разі відмови – погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу і простоями при митному оформленні вантажів. Разовий "внесок" від підприємців складав від 350 до однієї тисячі доларів США залежно від вартості партії. Серед імпортованих товарів –електрогенератори, велосипеди та аксесуари до них, тощо.

Пресслужба ДБР пише, що організовану групу начальниця Житомирської митниці створила у грудні 2022 року й особисто контролювала кожну оборудку – зокрема, погоджувала модель комунікації з підприємцями, вказувала, у якій спосіб передавати гроші тощо.У березні 2023 року ДБР спільно із Київською міською прокуратурою та СБУ припинили діяльність цієї організованої злочинної групи.

Після завершення ознайомлення підозрюваними із матеріалами справи, кримінальне провадження скерують до суду.

Також у березні 2023 року на Житомирській митниці правоохоронці виявили ще одну схему зловживань – посадовці відомства за винагороду незаконно оформлювали "нульове розмитнення" автівок з Європи вже після скасування такої опції державою.

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