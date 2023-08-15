5 сільгосппідприємств на Вінниччині цьогоріч стали учасниками програми USAID АГРО. За їх гранти аграрії безкоштовно отримують мобільні зерносховища. Також сільгоспвиробникам допомагають встановити та завантажити “зернові рукава”.

Про це Суспільному повідомив консультант товариства "АГ-БАГ Україна” Сергій Степовий.

"По умовах гранту ми маємо заховати у такі оперативні сховища 120 тисяч тонн зерна. Це може бути рання і пізня група зернових. Виходячи з потреб самого господарства, пакується та культура, яка є в наявності, яку потрібно зберегти. У Вінницькій області по цій програмі працює 5 господарств і на кожному господарстві організовані такі сховища", — пояснив Степовий.

Фото: Суспільне Вінниця

Серед учасників програми USAID АГРО — сільгоспкооператив, що у селі Вівсяники Хмільницького району, яким змонтували полімерний рукав. За словами директора підприємства Валерія Ліневича, зернові рукава використовував і торік. Результатом задоволений.

По-перше, там не розвиваються довгоносики, кліщі. Не потрібно за це думати. По-друге, нам немає, де зберігати зерно. Тому сьогодні ми прийняли рішення змонтувати 5 "рукавів". Загалом, у них ми хочемо зберігати 3200 тонни пшениці та кукурудзи", — розповів аграрій Валерій Ліневич.

Фото: Суспільне Вінниця

Цьогоріч аграрій зібрав понад 6 тисяч тонн ранніх зернових. Частина збіжжя піде на корми, решта — під реалізацію. Зараз продавати зерно невигідно, як і орендувати елеватори, зазначив Ліневич.

"Зараз всі молотять і деякі господарства не мають, де зберігати зерно. А"ділки" наші цим користуються і приймали зерно по 123 долари, а сьогодні вже 95 долари за тонну. Вони наживаються на тих, хто все зробили. А вони потримають 3 місяці і матимуть подвійну маржу. Вони цим користуються, а ми цього не хочемо. Завдяки мобільним сховищам ми самі собі господарі, піднялась ціна — ми розрізали мішки, завезли й продали", — розповів Ліневич.

Фото: Суспільне Вінниця

За словами агронома підприємства Владислава Тарченка, збіжжя у зернових рукавах можна зберігати до двох років. Розміщують такі не лише на спеціальних майданчиках, а й у полі. Серед недоліків експлуатації називає — легкодоступність для гризунів та птахів. Втім, з ними вже навчилися боротися.

Всього ж з початку повномасштабного вторгнення завдяки грантовим програмам українським аграріям безкоштовно надали 25 тисяч зернових рукавів, розповів Сергій Степовий. Компанія "АГ-БАГ Україна” допомагає завантажити їх збіжжям. За тонну беруть 65 гривень. Окрім Вінницької, працюють ще у 9 областях.