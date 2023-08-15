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"Дякуємо, що ми під мирним небом": у Полтаві попрощались з 39-річним військовим Сергієм Савченком
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"Дякуємо, що ми під мирним небом": у Полтаві попрощались з 39-річним військовим Сергієм Савченком

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Попрощатися із Сергієм Савченком прийшли його рідні
У Полтаві прощаються із загиблим Сергієм Савченком. Фото: Суспільне Полтава

15 серпня у Полтаві біля Свято-Успенського собору влаштували прощання із захисником України Сергієм Савченком. 39-річний воїн загинув на Донеччині 31 липня. Він був старшим водієм стрілецького відділення.

Цивільне життя Сергія Савченка

У Полтаві попрощалися із полеглим воїном Сергієм Савченком
Портрет Сергія Савченка. Фото: Суспільне Полтава

Проживав боєць у селі Затурине Полтавської громади. Навчався у 22-й школі Полтави.

"Минуло вже 20 років з того моменту, як ми закінчили школу, але й досі я пам’ятаю, що Сергій був веселим, життєрадісним хлопцем. Думаю, таким він запам’ятається всім однокласникам. Дякуємо герою, дякуємо, що ми тут під мирним небом Полтави", – пригадала однокласниця полеглого воїна Сергія Савченка Юлія Петренко.

Служба Сергія Савченка під час повномасштабного вторгнення

До лав ЗСУ Сергія Савченка призвали 27 лютого минулого року. Він був старшим водієм стрілецького відділення, повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій.

"Він у мене на очах виріс. Я старший від нього. По життю разом з ним. Працювали разом, на війну разом йшли. Компанійський, за друга заступиться. Ми пішли добровольцями. За Україну, за порядок. Був відповідальною людиною", – пригадав друг полеглого воїна Сергія Савченка Валерій Деркач.

У Полтаві влаштували прощання із полеглим воїном Сергієм Савченком
Біля труни Сергія Савченка сидять його рідні. Фото: Суспільне Полтава

"Механік був від Бога. Ті машини, що він робив, й досі їздять, навіть проблем з ними не було. Був в ремонтному підрозділі, потім був водієм", – розповів друг полеглого воїна Сергія Савченка Микола Чебан.

Прощання із Сергієм Савченком

Біля Свято-Успенського собору у Полтаві 15 серпня рідні та друзі попрощались із Сергієм Савченком. Він загинув 31 липня поблизу села Терни на Донеччині. Підірвався на міні, розповів побратим Микола Чебан.

У Полтаві прощаються із воїном Сергієм Савченком
Панахида за полеглим Сергієм Савченком. Фото: Суспільне Полтава

За словами Миколи Чебана, у бійця залишились мама та сестра. Поховали військового на Затуринському кладовищі.

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