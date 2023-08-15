Втрати Волині: стало відомо про загибель ще трьох захисників

Як повідомили в громадах області, у боях з російськими військами на передовій загинули ще троє бійців з Волині: Олександр Петенко, Віктор Савлюк та Роман Шеремет.

Олександр Петенко

Військовослужбовцю, колишньому учаснику АТО із села Секунь було 29 років. Він служив кулеметником стрілецького відділення, повідомили у Дубівській громаді.

Олександр Петенко.

Загинув боєць 11 серпня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Орлянське Куп'янського району на Харківщині. 16 серпня у громаді мають зустріти тіло полеглого.

Віктор Савлюк

15 січня у Поворській громаді попрощалися із загиблим на війні захисником Віктором Савлюком. Військовослужбовцю із села Пісочне було 38 років.

Віктор Савлюк.

Відомо, що загинув боєць внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям. Це сталося 13 серпня в районі населеного пункту Надія Сватівського району Луганської області.

Роман Шеремет

Про чергову втрату також повідомили у Нововолинській громаді. Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Роман Шеремет.

Роман Шеремет.

Відомо, що боєць загинув 11 серпня в Запорізькій області. Полеглому захиснику було 45 років. Інформацію про прибуття тіла та чин похорону повідомлять згодом.

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