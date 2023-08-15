Армія РФ втратила 540 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 14 серпня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 254 920 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 540 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 4313 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8370 (+16) од,
- артилерійських систем – 5128 (+29) од,
- РСЗВ – 714 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 482 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 314 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4242 (+29),
- крилаті ракети ‒ 1387 (+8),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7584 (+22) од,
- спеціальна техніка ‒ 769 (+3).
Дані уточнюються.