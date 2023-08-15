НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Армія РФ втратила 540 військових за добу — Генштаб
ГенштабРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуПодіїВійна

Армія РФ втратила 540 військових за добу — Генштаб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
армія РФ
Російський військовий. Ілюстративне фото: AР

Станом на ранок 14 серпня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 254 920 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 540 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 4313 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8370 (+16) од,
  • артилерійських систем – 5128 (+29) од,
  • РСЗВ – 714 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 482 (+3) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 314 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4242 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 1387 (+8),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7584 (+22) од,
  • спеціальна техніка ‒ 769 (+3).

Дані уточнюються.

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Сили оборони здійснюють заходи контрбатарейної боротьби на двох напрямках — Генштаб
Сили оборони здійснюють заходи контрбатарейної боротьби на двох напрямках — Генштаб
РФ намагалася безуспішно наступати поблизу Синьківки на Куп'янщині — Генштаб
РФ намагалася безуспішно наступати поблизу Синьківки на Куп'янщині — Генштаб
Російський військовий
В окупованих Козачих Лагерях на Херсонщині військові РФ знімають пропагандистські ролики
армія РФ, поранений
Армія РФ втратила в Україні понад 255,5 тисяч солдатів — Генштаб
На початок