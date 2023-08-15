ЗСУ провели контрнаступ на двох напрямках — ISW

Українські війська 14 серпня провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують контрнаступальні дії на мелітопольському (Запорізька область) та бердянському (захід Донецької області та схід Запорізької області) напрямках. Вона додала, що українські сили досягли певних невизначених успіхів на південь та південний схід від Старомайорського.

Маляр зазначила, що українські сили продовжують просування в Урожайне, а деякі російські джерела стверджують, що українські війська контролюють північну частину населеного пункту.

Колаборант Олександр Ходаковський поскаржився, що російські сили не перекидають у цей район додаткові резерви та артилерійські дивізіони. Він стверджував, що батальйон "Восток" бореться за Урожайне всіма наявними силами, але сили, що діють у цьому районі, виснажені та зазнають втрат.

Раніше ISW оцінювало, що російським силам не вистачає доступних оперативних резервів, які дозволили б їм виконувати ротацію або залучати додаткові підкріплення, і що російські оборонні лінії можуть бути крихкими. Деякі російські так звані військові кореспонденти стверджували, що українські війська продовжили контрнаступ у районі Роботиного на заході Запорізької області та просунулися до південної Кліщіївки.

Маляр додала, що минулого тижня на бахмутському напрямку українські війська просунулися на три квадратних кілометри і загалом звільнили 40 квадратних кілометрів з початку наступальних дій українських військ на цьому напрямку.