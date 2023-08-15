Кореспонденти Суспільного разом із житомирянкою Анною Павленко — мамою першокласниці Емілії — порахували, у скільки батькам обходяться цьогоріч збори першокласників до школи.

Анна з Емілією прийшли на ринок купувати канцелярське приладдя. Список усього необхідного для навчання вони отримали від першої вчительки Емілії.

"Звичайні пункти, які потрібні з канцелярії — олівці, фарби. Список насправді величезний — багато пунктів, але, в основному, це канцелярські дрібнички", — каже Анна і додає, що вже порівняла ціни по магазинах і підрахувала суму, яку витратить на канцелярію для дитини.

Житомирянка Анна Павленко з донькою Емілією. Житомир, 14 серпня 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільного Житомир

За словами жінки, ціна залежить від виробника і наповнення. Канцелярія без рюкзака і без пенала орієнтовно обходиться у 1000-1200 гривень.

Житомир, 14 серпня 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільного Житомир

Житомир, 14 серпня 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільного Житомир

Інтереси батьків і дітей не змінилися — купують те, що потрібно, говорить продавчиня-консультантка Ірина Клеченко. Разом з тим, зараз батьки більше цікавляться країною-виробником навчального приладдя.

"Беруть портфелі, пенали, канцелярію. Користуються попитом зошити, щоденники — їх вибирають за картинками. При цьому зараз, в основному, дивляться, аби виробник був українським", — розповідає продавчиня.

Продавчиня Ірина Клеченко. Житомир, 14 серпня 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільного Житомир

Житомир, 14 серпня 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільного Житомир

Рюкзак для Емілії купували з ортопедичною спинкою — обійшовся він у 2 300 гривень. Анна каже, що такий рюкзак прослужить дитині кілька років. Форма й туфлі для дівчинки коштували 1000 гривень. Сукню придбали зі знижкою за 500 гривень, за стільки ж і туфлі. Ще тисячу витратили на спортивну форму. А ще — потрібне спортивне взуття.

"За форму нам нічого не казали, проте ми форму купили, — каже Анна. — Однак не було такої вимоги. Просто просили дотримуватися офіційного стилю в щоденному одязі. Звичайно, однією парою туфель не обійдеться. Доведеться купити ще хоча б одну пару і кросівки".

Житомир, 14 серпня 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільного Житомир

Житомир, 14 серпня 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільного Житомир

Жінка розповідає, що під час вибору приладдя й одягу вони з донькою не сперечаються: Анна враховує інтереси Емілії й іноді підказує доньці, що краще.

"Я купую все, що подобається дитині. Тому що мені на нього не дивитися. Мені байдуже, чи там на титульній сторінці Мавка, чи котики. Іноді я намагаюся внести корективи в її вибір, але, якщо вона наполягає на тому, що їй подобається, наприклад, чорна сукня, а не синя, то ми купимо чорну", – говорить Анна.

З її слів, зібрати першокласника до школи у 2023 році коштуватиме від п'яти тисяч гривень.

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