Росія може прибрати написи англійською у всіх видах транспорту країни

Міністерство транспорту Росії має намір скасувати обов'язкове дублювання англійською всієї інформації в транспорті. Проте не всі з цим рішенням згідні.

Про це пише російське видання Комерсантъ.

Своє рішення Мінтранс пояснив скаргами пасажирів, "підвищеним інформаційним навантаженням" та "соціально-політичною ситуацією в країні".

Наразі вся візуальна інформація у метро, ​​монорейках та інших видах транспорту – назви станцій, покажчики, схеми метро – має дублюватися англійською мовою. Голосові оголошення теж повинні звучати російською та англійською. Міністерство має намір усунути це правило, залишивши право рішення за регіонами.

У пресслужбі Московського метрополітену заявили, що в метро перестали оголошувати станції англійською мовою ще у 2021 році, через зменшення кількості туристів після початку пандемії коронавірусної інфекції. На схемах московського метро назви станцій дублюються латиницею.

Директор нижегородського метрополітену Олег Яушев зазначив, що до міста приїжджає багато іноземних туристів та дубляж оголошень англійською "показує знак гостинності". У казанському "Метроелектротрансі" також заявили, що скарг на дубляж англійською від городян до них не надходило, але якщо буде наказ прибрати його, компанія підкориться.

Раніше депутат російської Держдуми від партії "Единая Россия" Султан Хамзаєв пропонував виключити англійську мову з переліку обов'язкових предметів у школах РФ, пише The Moscow Times.