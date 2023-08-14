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На Житомирщині правоохоронці проводили обшуки у приміщенні Бердичівської РДА: що відомо
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На Житомирщині правоохоронці проводили обшуки у приміщенні Бердичівської РДА: що відомо

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На Житомирщині правоохоронці проводили обшуки у приміщенні Бердичівської РДА
На Житомирщині правоохоронці проводили обшуки у приміщенні Бердичівської РДА. Приміщення Бердичівської РДА. Фото: сайт газети "Земля Бердичівська"

14 серпня правоохоронці проводили обшуки у приміщенні Бердичівської райдержадміністрації – обшуки вели у кабінеті, орендованому керівництвом Швайківської територіальної громади.

Цю інформацію Суспільному підтвердила очільниця Бердичівської райдержадміністрації Людмила Димидюк.

У коментарі журналістам Суспільного заступник голови Швайківської громади Едуард Томашевський сказав, що обшуки були пов'язані з незаконним видобутком піску у громаді одним з приватних підприємців.

"Так, дійсно, обшук проводився в одному нашому кабінеті з метою вилучення документів, пов'язаних з незаконним видобутком піску на орендованих земельних ділянках приватними підприємцями. Обшук проводила поліція, фахівці СБУ також були присутні. Кримінальна справа відносно цього приватного підприємця була порушена в травні, зараз пішла активізація по цій справі. Моя особиста думка: правоохоронці активізувалися, бо справа щодо колабораціонізму голови Швайківської громади виявилася безперспективною", — каже заступник голови громади.

За словами Едуарда Томашевського, обшуки пов'язані з приватним підприємцем з Житомирщини, який орендує у Швайківській громаді ділянку, де видобуває пісок, а складує його, як з'ясувалося, на території інших громад.

"Правоохоронці підозрюють, що ми ніби як знали про це і не зупинили його. Але, якщо вони самі про це знали, то треба було його ловити. Ми проводимо свою роботу, щоб законно розірвати з цим підприємцем договір на підставі того, що він займається незаконною діяльністю, а вони (правоохоронці — ред.) ведуть свою роботу. Вони приїхали до нас і питають, чому ми ще не подали документи в прокуратуру. Але ж є певна законодавчо визначена процедура, яку ми маємо виконати перш, ніж звернутися в правоохоронні органи. Ми вирішуємо питання через виконкоми, через сесії і ще працюємо, адже ми отримали інформацію про цю справу зовсім недавно – в останні дні липня", — розповів Едуард Томашевський.

"Ми робимо все, щоб ця процедура проводилася в межах закону, — говорить голова Швайківської громади Габріел Мкртчян. — Якщо, може, правоохоронці хочуть у такий спосіб довести якийсь зв'язок між мною і тим підприємцем, то мені нема чого боятися — в мене є документальні підтвердження, що я раніше сам звертався до цього підприємця з листом, попереджаючи, що договір з ним ми розриватимемо через те, що він, по факту, як з'ясувалося, краде пісок".

Речниця Поліції Житомирщини Вікторія Дубовик підтвердила Суспільному факт обшуків, пообіцявши прокоментувати ситуацію згодом. Речниця СБУ Житомирщини Ірина Мартинюк також сказала Суспільному, що дасть коментар пізніше, коли матиме більше інформації з цього приводу.

Раніше Суспільне повідомляло, що п'ятого липня СБУ провела обшуки в будинку голови Швайківської громади Габріела Мкртчяна. У коментарі Суспільному Габріел Мкртчян назвав обшуки замовними. В СБУ Житомирщини повідомили, що прокуратура оголосила Габріела Мкртчяна підозру у колабораційній діяльності.

11 серпня у Бердичеві відбулося перше судове засідання у справі голови Швайківської громади, якого обвинувачують у колабораційній діяльності.

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