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На Сумщині 84% освітніх закладів мають укриття
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На Сумщині 84% освітніх закладів мають укриття

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На Сумщині 84% освітніх закладів мають укриття
Укриття в одній зі шкіл Сум. Січень 2023 року. Фото: Суспільне Суми

На Сумщині 84% освітніх закладів мають укриття. Їх облаштування триває.

Про це під час брифінгу розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Вікторія Гробова, повідомили на сайті ОВА.

Загалом укриття в школах області вміщуватимуть 7,5 тисяч людей, у дитсадочках - 2 тисячі.

Навчання в області планують організувати за очною, змішаною та дистанційною формами. Навчальні заклади, які знаходяться у 20-кілометровій прикордонній зоні, працюватимуть тільки дистанційно.

Як відбуватиметься змішане навчання, визначатися можуть навчальні заклади самостійно, "за узгодженням з батьками", сказала Гробова. Школам, у яких багато батьків виявлять бажання навчати дітей дистанційно, рекомендуватимуть створити окремі класи для такого навчання на паралелях.

Що відомо про навчальний рік 2023/24

  • Станом на липень 2023 року за кордоном все ще перебувають близько 12 тисяч школярів Сумщини.
  • В області, станом на 14 серпня, набрали на 40 перших класів менше, ніж у 2022 році, повідомила Гробова. Заяв від батьків першокласників в області зареєстровано 6544.
  • Наразі відомо про 133 заклади освіти, зруйновані або пошкоджені силами Росії на Сумщині.

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