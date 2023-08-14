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Енергетики відновили 80% електромереж у Руській Лозовій — "Харківобленерго"
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Енергетики відновили 80% електромереж у Руській Лозовій — "Харківобленерго"

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Енергетики відновили 80% електромереж у Руській Лозовій — &quot;Харківобленерго&quot;
Село Руська Лозова в Харківській області, серпень 2023 року. Фото: Харківобленерго

У деокупованій Руській Лозовій на Харківщині відремонтували 80% електромереж. Через повномасштабну війну у селі було пошкоджено або знищено до 90% енергообладнання.

Про це повідомили у пресслужбі "Харківобленерго" 14 серпня.

Фахівець "Харківобленерго" біля стовпа, Руська Лозова, Харківська область, серпень 2023 року. Фото: Харківобленерго
Енергетики ремонтують електромережі, Руська Лозова, Харківська область, серпень 2023 року. Фото: "Харківобленерго"

"Залишилося під'єднати три підстанції з 18, а також завершити ремонт високовольтної лінії 10 кВ та лінії 0,4 кВ. Планується, що усі споживачі Руської Лозової отримають доступ до електропостачання вже наприкінці вересня", — розповіли у пресслужбі з посиланням на начальника Дергачівського РЕМ Володимир Климчук.

Оператор підіймального крана, Руська Лозова, Харківська область, серпень 2023 року. Фото: "Харківобленерго"
Енергетики ремонтують електромережі, Руська Лозова, Харківська область, серпень 2023 року. Фото: "Харківобленерго"

Крім того, у селі замінили чотири підстанції, на інших чотирьох поміняли трансформатори. Енергетики встановили 400 нових опор, ще 100 потребують заміни.

Що відомо про відновлення електропостачання у Руській Лозовій

У вересні 2022 року в деокупованому селі Руська Лозова почали роботу над відновленням електропостачання. Там були пошкоджені 95% електромереж.

30 березня заживили 20%, або 500 будинків Руської Лозової. За словами місцевих, електрика в селі зникла під час окупації у березні 2022 року.

7 липня заступник технічного директора "Харківобленерго" Олександр Кишинський прогнозував, що повністю заживити Руську Лозову планують до кінця літа 2023 року.

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