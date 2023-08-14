У селищі на Волині будують укриття для 350 школярів та дошкільнят

У селищі Олика на Волині між школою та дитячим садочком будують укриття. У ньому планують, у разі повітряних тривог, розмістити 350 людей.
На облаштування укриття витратили мільйон гривень з місцевого бюджету, його площа 325 квадратних метрів, розповів Суспільному голова громади Олександр Прендецький.
З його слів, укриття облаштовують власними силами, щоб діти громади змогли повернутися до очного навчання, адже від початку повномасштабного вторгнення в Олицькій школі навчалися дистанційно.
Нині тут готуються до початку навчального року офлайн. Селищний голова Олександр Прендецький каже: перекрили шість тисяч квадратних метрів даху, зробили ремонт у спортзалі та встановили енергозберігаючі вікна. На це витратили понад чотири мільйони гривень з бюджету громади, ще мільйон виділила обласна рада.
Укриття звели із фундаментних блоків, та бетонних плит, поверх яких заллють майже 30 кубометрів бетону, говорить майстер виробництва Леонід Гурта. За її словами, приміщення матиме два входи: один для вихованців садочка, інший — школярам.
У дошкільному навчальному закладі теж готуються приймати дітей з першого вересня. Директорка закладу Ольга Давидович розповідає: від початку повномасштабного вторгнення діти були вдома, працівники садочка — на простої, через відсутність укриття.
Зі слів майстра виробництва Леоніда Гурта, до 1 вересня облаштування укриття мають завершити.
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