Втрати Волині: на війні загинули ще п'ятеро захисників

14 серпня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще п'ятеро бійців з Волині: Руслан Карпюк, Андрій Ходаковський, Вадим Бельський, Руслан Гребінь і Дмитро Раєнков.

Руслан Карпюк

Як повідомили у Торчинській громаді, 8 серпня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу загинув волинянин Руслан Карпюк.

Руслан Карпюк.

Полеглому захиснику було 26 років. Як зазначили у громаді, боєць отримав поранення несумісні з життям. Декілька днів його вважали зниклим безвісти.

Андрій Ходаковський

У Камінь-Каширському районі продовжили дні жалоби до 16 серпня у зв'язку із загибеллю військовослужбовця із села Качин Сошичненської громади Андрія Ходаковського.

Андрій Ходаковський.

Бійцю було 46 років. Загинув Андрій Ходаковський під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.

Вадим Бельський

8 серпня внаслідок артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісні з життям загинув захисник із Ківерцівської громади Вадим Бельський. Полеглому бійцю було 30 років.

Вадим Бельський.

За даними громади, молодшого сержанта декілька днів вважали зниклим безвісти. Дату прощання з Вадимом Бельським повідомлять пізніше.

Руслан Гребінь

11 серпня до служби у війську приступив житель Маневиччини Руслан Гребінь. Як повідомили у громаді, усього за декілька днів боїв на Донеччині, 13 серпня, волинянин загинув.

Руслан Гребінь.

49-річний штаб-сержант жив у селі Цміни. У Новосілках, де народився, проживає його матір. Окрім неї у Руслана Гребіня також залишилися дружина і сини.

Дмитро Раєнков

Про чергову втрату також повідомили у Луцькій громаді. 10 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Урожайне Донецької області загинув лучанин Дмитро Раєнков.

35-річний боєць служив у війську на посаді оператора відділення інформаційних систем взводу зв’язку. Дату прощання з полеглим захисником сповістять пізніше.

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