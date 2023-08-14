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Втрати Волині: на війні загинули ще п'ятеро захисників
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Втрати Волині: на війні загинули ще п'ятеро захисників

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14 серпня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще п'ятеро бійців з Волині: Руслан Карпюк, Андрій Ходаковський, Вадим Бельський, Руслан Гребінь і Дмитро Раєнков.

Руслан Карпюк

Як повідомили у Торчинській громаді, 8 серпня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу загинув волинянин Руслан Карпюк.

Загинув волинянин руслан Карпюк
Руслан Карпюк.

Полеглому захиснику було 26 років. Як зазначили у громаді, боєць отримав поранення несумісні з життям. Декілька днів його вважали зниклим безвісти.

Андрій Ходаковський

У Камінь-Каширському районі продовжили дні жалоби до 16 серпня у зв'язку із загибеллю військовослужбовця із села Качин Сошичненської громади Андрія Ходаковського.

загинув волинянин Андрій Ходаковський
Андрій Ходаковський.

Бійцю було 46 років. Загинув Андрій Ходаковський під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.

Вадим Бельський

8 серпня внаслідок артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісні з життям загинув захисник із Ківерцівської громади Вадим Бельський. Полеглому бійцю було 30 років.

загинув волинянин Вадим Бельський
Вадим Бельський.

За даними громади, молодшого сержанта декілька днів вважали зниклим безвісти. Дату прощання з Вадимом Бельським повідомлять пізніше.

Руслан Гребінь

11 серпня до служби у війську приступив житель Маневиччини Руслан Гребінь. Як повідомили у громаді, усього за декілька днів боїв на Донеччині, 13 серпня, волинянин загинув.

загинув волинянин Руслан Гребінь
Руслан Гребінь.

49-річний штаб-сержант жив у селі Цміни. У Новосілках, де народився, проживає його матір. Окрім неї у Руслана Гребіня також залишилися дружина і сини.

Дмитро Раєнков

Про чергову втрату також повідомили у Луцькій громаді. 10 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Урожайне Донецької області загинув лучанин Дмитро Раєнков.

35-річний боєць служив у війську на посаді оператора відділення інформаційних систем взводу зв’язку. Дату прощання з полеглим захисником сповістять пізніше.

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