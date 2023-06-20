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Російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя — ОВА
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Російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя — ОВА

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Російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя — ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя 18 квітня 2023 р. Фото: AP Photo/Kateryna Klochko

У ніч проти 20 червня російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя облцентру. Пошкоджене майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства. Про це повідомили в пресслужбі Запорізької ОВА.

"Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога. Мішенями рашистів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку", — йдеться у повідомленні.

За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, інформація про постраждалих не надходила.

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