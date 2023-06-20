Російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя — ОВА

У ніч проти 20 червня російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя облцентру. Пошкоджене майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства. Про це повідомили в пресслужбі Запорізької ОВА.

"Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога. Мішенями рашистів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку", — йдеться у повідомленні.

За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, інформація про постраждалих не надходила.