Двадцять невідомих напали на школу в Уганді, 42 людини загинули

Поліція Уганди повідомила, що 20 невідомих були заарештовані за підозрою у співпраці з групою, яку звинувачують у жахливому нападі на школу поблизу кордону з Конго. Про це повідомляє France24.

"Здійснені 20 арештів щодо підозрюваних у колабораціонізмі та співпраці з ADF", — сказав речник поліції Фред Енанга на прес-конференції, посилаючись на Об’єднані демократичні сили (ADF), що базуються в Конго.

В окремій заяві він зазначив, що серед заарештованих були завуч і директор середньої школи, яка зазнала нападу ввечері в п’ятницю.

Нині відомо про 42 загиблих, серед них 37 студентів.Найстаршою серед упізнаних жертв була 95-річна жінка, а наймолодшою ​​– 12-річна дівчинка. Ще 6 людей з пораненнями перебувають в лікарні.

Молодих людей рубали мачете, стріляли та спалювали до смерті у гуртожитках школи. Влада заявила, що 15 людей із громади, у тому числі 5 дівчат, все ще вважаються зниклими безвісти. Фахівці проводять ДНК тести для розпізнання тих, хто згоріли.

Також відомо, що нападники взяли у заручники від 5 до 7 людей.

Угандійська влада заявила, що напад на середню школу Лхубіріха в прикордонному місті Мпондве здійснило екстремістське угруповання "Альянс демократичних сил", яке роками здійснює напади зі своїх баз у нестабільному східному Конго. Школа, що перебуває у приватній власності, розташована в угандійському районі Касесе, приблизно за 2 кілометри від конголезького кордону.

Офіційний представник президента Уганди в Касесе Джо Валусімбі повідомив AP по телефону, що деякі жертви "були спалені до невпізнання".

"Альянс демократичних сил" звинувачують у численних нападах на цивільне населення у віддалених частинах східного Конго, що сталися протягом останніх років. При цьому група рідко бере на себе відповідальність за напади.