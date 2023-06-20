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Норвегія виділить кошти на ядерну безпеку в Україні
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Норвегія виділить кошти на ядерну безпеку в Україні

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Норвегія виділить кошти на ядерну безпеку в Україні
Окупована російськими військами Запорізька АЕС. Фото: АР

Норвегія збільшує свою підтримку ядерної безпеки в Україні у 2023 році на 250 млн норвезьких крон (понад 23 млн доларів). Про це йдеться на сайті МЗС Норвегії.

Зазначається, що 100 млн норвезьких крон (понад 9 млн доларів) виділять на підтримку співробітників МАГАТЕ, які працюють в Україні. Це гарантує їх присутність на українських АЕС: Чорнобильській, Запорізькій (окупованій РФ), та трьох інших діючих АЕС у країні.

Водночас Норвегія зараз зміцнює співпрацю з Україною у сфері ядерної безпеки на 150 мільйонів норвезьких крон (понад 14 млн доларів). Цими коштами керуватиме Директорат радіаційного захисту та ядерної готовності (DSA).

"Ми допоможемо українській владі відновити безпечну та надійну роботу об’єктів і територій, які безпосередньо постраждали від бойових дій. Реконструкція інфраструктури та управління в Чорнобилі будуть центральними", — йдеться у повідомленні.

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