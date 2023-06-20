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Франція розробляє стратегію боротьби з "надмірним туризмом"
ФРАНЦІЯТУРИЗМПодорожіСвіт

Франція розробляє стратегію боротьби з "надмірним туризмом"

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Франція розробляє стратегію боротьби з &quot;надмірним туризмом&quot;
Ілюстративне фото: pixabay

Зіткнувшись із зростанням кількості відвідувачів історичних та природних пам’яток, Франція хоче зупинити натовпи туристів, які щороку прибувають до неї. Про це повідомляє France24.

Міністерка туризму Олівія Грегуар оприлюднила в неділю план регулювання потоків відвідувачів у найпопулярніших місцях в країні і виклала стратегію проти "надмірного туризму".

"Франція — це найбільший туристичний напрямок у світі. Він особливо потребує кращого управління напливами в пік сезону, які загрожують довкіллю, якості життя для місцевих жителів і враженням для відвідувачів", — сказала міністерка.

Це питання актуальне для головних напрямків у всьому світі, оскільки міжнародні подорожі різко зросли після пандемії коронавірусу.

На знаменитому пляжі Ла-Манш в Етреті, який став туристичним сплеском завдяки сюжету популярного детективного серіалу від Netflix "Люпин", відвідують до 10 000 туристів на день, у порівнянні з місцевими у 1 200 людей.

"Цей масовий приплив зрештою витоптує та розмиває скелі та ставить під загрозу пляжі», — сказала співголова асоціації жителів Etretat Tomorrow Шай Маллет.

Обмеження вже встановлюються. Влада обмежує денні візити на чудовий бретанський острів Брехат до 4700 осіб у пікові літні місяці.

Тепер уряд створить групу моніторингу, щоб визначити місця найбільшого ризику та розробити стратегії для заохочення відвідувань у міжсезоння.

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