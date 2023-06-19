Заснували веган-кафе для переселенців. сестри Островські. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

У Львові дві сестри, Оксана й Марта Островські, відкрили заклад "Львівська веганська кухня", в якому безкоштовно годують переселенців веганськими стравами.

"Ми подумали, треба робити щось своє, веганське. Ще й зранку зустріли подругу, теж веганку, вона розказала, що записалась в ТРО і не може там їсти взагалі нічого", — розповідає Оксана.

Більшість колективу кафе, які відкрили Островські, також є переселенцями.

Сестри розповідають, що на початку війни до них щоденно приходили до 500 людей. Нині кафе відвідують близько сотні переселенців на день.

Також Оксана й Марта Островські відправляють продуктові посилки на фронт, адже серед військових також є потреба в рослинній їжі. "Львівська веганська кухня" відправила вже 1700 таких посилок.