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Заснували веган-кафе для переселенців. сестри Островські. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Заснували веган-кафе для переселенців. сестри Островські. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Заснували веган-кафе для переселенців. сестри Островські. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Львівське веганське кафе. Скріншот відео: Суспільне

У Львові дві сестри, Оксана й Марта Островські, відкрили заклад "Львівська веганська кухня", в якому безкоштовно годують переселенців веганськими стравами.

"Ми подумали, треба робити щось своє, веганське. Ще й зранку зустріли подругу, теж веганку, вона розказала, що записалась в ТРО і не може там їсти взагалі нічого", — розповідає Оксана.

Більшість колективу кафе, які відкрили Островські, також є переселенцями.

Сестри розповідають, що на початку війни до них щоденно приходили до 500 людей. Нині кафе відвідують близько сотні переселенців на день.

Також Оксана й Марта Островські відправляють продуктові посилки на фронт, адже серед військових також є потреба в рослинній їжі. "Львівська веганська кухня" відправила вже 1700 таких посилок.

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