ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На Запоріжжі загинув стрілець з Івано-Франківщини Михайло Романюк
ВІЙНАВторгнення Росії в УкраїнуЗСУСМЕРТЬРегіони

На Запоріжжі загинув стрілець з Івано-Франківщини Михайло Романюк

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Запоріжжі загинув стрілець з Івано-Франківщини Михайло Романюк
Фото: Facebook/Снятинська міська рада

Під час звільнення села П'ятихатки у Запорізькій області поліг стрілець зі Снятинської громади, що на Івано-Франківщині, Михайло Романюк. Про це повідомили на Facebook-сторінці міської ради.

Михайло Романюк — із села Долішнє Залуччя Коломийського району. Народився у 1974 році.

У лавах ЗСУ служив стрільцем-помічником гранатометника.

Загинув Михайло Романюк 17 червня 2023 року під час бойових дій на Запорізькому напрямку.

"У цю гірку мить поділяємо горе рідних та разом схиляємо голову в глибокій скорботі. Вічна пам'ять, шана і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!" — йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини й ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Експерти ISW оцінили контрнаступ України за 19 червня
Експерти ISW оцінили контрнаступ України за 19 червня
Ряд компаній компанії допоможуть тисячам українських біженців у Європі з роботою
Ряд компаній компанії допоможуть тисячам українських біженців у Європі з роботою
Російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя — ОВА
Російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя — ОВА
Маляр: ворог кинув усі сили, щоб зупинити наступ
Маляр: ворог кинув усі сили, щоб зупинити наступ
На початок