Під час звільнення села П'ятихатки у Запорізькій області поліг стрілець зі Снятинської громади, що на Івано-Франківщині, Михайло Романюк. Про це повідомили на Facebook-сторінці міської ради.

Михайло Романюк — із села Долішнє Залуччя Коломийського району. Народився у 1974 році.

У лавах ЗСУ служив стрільцем-помічником гранатометника.

Загинув Михайло Романюк 17 червня 2023 року під час бойових дій на Запорізькому напрямку.

"У цю гірку мить поділяємо горе рідних та разом схиляємо голову в глибокій скорботі. Вічна пам'ять, шана і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!" — йдеться у повідомленні.

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