Травмувалися шість пасажирів: на Волині зіштовхнулися автобус і вантажівка

Ввечері, 19 червня на автодорозі поблизу села Копачівка Луцького району сталася аварія за участю пасажирського автобуса і вантажівки, – повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.

Спершу рятувальники повідомляли про вісьмох травмованих. Станом на 21:00 відомо, що внаслідок зіткнення травм зазнали шестеро людей, серед них – дитина.

Рятувальники і медики надають допомогу пасажирам автобуса, який потрапив у ДТП. Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій області

Як зазначили в ДСНС, пасажирський автобус Mercedes-Benz їхав з Луцька на Світязь. В автобусі перебували 17 пасажирів. Карети швидкої доправили до медичного закладу вісьмох із них.

Місце аварії у селі Копачівка Луцького району. Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій області

Обставини зіткнення з'ясовують правоохоронці. Рятувальники дістали з кювету перевернутий автобус.

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