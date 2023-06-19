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Травмувалися шість пасажирів: на Волині зіштовхнулися автобус і вантажівка
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Травмувалися шість пасажирів: на Волині зіштовхнулися автобус і вантажівка

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Травмувалися шість пасажирів: на Волині зіштовхнулися автобус і вантажівка
Пасажирський автобус, який зіштовхнувся з вантажівкою в Луцькому районі, 19 червня 2023. Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій області

Ввечері, 19 червня на автодорозі поблизу села Копачівка Луцького району сталася аварія за участю пасажирського автобуса і вантажівки, – повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.

Спершу рятувальники повідомляли про вісьмох травмованих. Станом на 21:00 відомо, що внаслідок зіткнення травм зазнали шестеро людей, серед них – дитина.

Восьмеро пасажирів – у лікарні: на Волині зіштовхнулися пасажирський автобус і вантажівка
Рятувальники і медики надають допомогу пасажирам автобуса, який потрапив у ДТП. Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій області

Як зазначили в ДСНС, пасажирський автобус Mercedes-Benz їхав з Луцька на Світязь. В автобусі перебували 17 пасажирів. Карети швидкої доправили до медичного закладу вісьмох із них.

Восьмеро пасажирів – у лікарні: на Волині зіштовхнулися пасажирський автобус і вантажівка
Місце аварії у селі Копачівка Луцького району. Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій області

Обставини зіткнення з'ясовують правоохоронці. Рятувальники дістали з кювету перевернутий автобус.

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