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У Стецьківці на Сумщині попрощаються із загиблим Віктором Радьком
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У Стецьківці на Сумщині попрощаються із загиблим Віктором Радьком

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20 червня у селі Стецьківка Сумського району поховають загиблого молодшого сержанта Віктора Радька. Про це Суспільному повідомив начальник пресслужби обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бондаренко.

Чоловік служив старшим навідником механізованого батальйону, загинув 50-річний Віктор Радько 6 червня поблизу Рівнополя у Донецькій області, зазначили у центрі комплектування.

О 12.00 загиблого відспівають у церкві с. Стецьківка, потім поховають на місцевому кладовищі.

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