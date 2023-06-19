Майже 14 тисяч укриттів в Україні — непридатні до використання. Це результати перевірок рятувальників після трагедії у Києві, коли загинули троє людей біля закритого сховища. Що з укриттями в Одесі, чи доступні вони та як можна покращити ситуацію Суспільному розповів фахівець у галузі житлово-комунального господарства Сергій Філіппов.

Вимоги до укриттів

Розпочнімо з базового питання: яким чином має бути обладнане укриття, що обов’язково там має бути?

Укриття, щоб воно вважалося таким, має відповідати цілому переліку критеріїв. Вони записані в нормативно-правових актах. На сайті міської влади є перелік найпростіших укриттів. Які саме критерії: це наявність вентиляції, наявність спеціального захисту, товщина стін, другий вихід, системи пожежогасіння, наявність спальних місць, найпростіші санвузли, джерело води й так далі. Весь перелік є в нормативних актах.

Коли рятувальники перевірили понад дві тисячі укриттів на Одещині, то виявилось, що кожне четверте непридатне для використання. Вас дивують такі цифри?

Абсолютно не дивують. Я навіть припущу, що ця статистика з натяжкою і насправді результати гірші. У нас ситуація така, що як тільки укриття стає доступним для всіх верств населення, то це починає використовуватися безхатьками, як місце для відпочинку і пиття спиртних напоїв. Тож треба дивитися на зауваження тих, хто перевіряв укриття, бо, так само як з ліфтами, є певні критерії, які забороняють роботу, і ці об’єкти треба закривати.

Другий ряд критеріїв, коли можна не закривати об’єкт, а дати припис на усунення недоліків. Кожен висновок треба розглядати окремо і це навіть не журналістка робота. Треба відкрити карту і подивиться список укриттів. Треба ініціативній групі поспілкуватися з місцевою владою, аби здвинути це питання.

Паралельно з чиновниками та рятувальниками свою перевірку укриттів провели громадські активісти. Моніторингова група ОЗОН озвучила, що від 70 до 80% укриттів на Одещині не відповідають вимогам. Найпоширеніша проблема: відсутність нормальної вентиляції та другого виходу. Це дійсно типова проблема і чим це може обернутися?

Це дійсно типова проблема, активістам великій плюс. Дійсно, є велика купа питань, але чомусь не підіймається, що бомбосховища, укриття та інші об’єкти часто були приватизовані шляхом передачі в комунальну власність. Підвали та інші допоміжні приміщення, які знаходились у спільній власності мешканців багатоквартирних будинків — ці всі приміщення були незаконно передані в комунальну власність, а потім приватизовані за копійки. Дотепер це є велика "кормушка" наших місцевих чиновників.

Тобто те, що мало б бути укриттями, вже приватна власність і там існує бізнес?

Безумовно, подивіться на центр міста. Майже всі перші поверхи та підвальні приміщення розкуплені та розпродані під об’єкти комерції. Про це мало говорять і цю "кормушку" треба ліквідувати. Це треба серйозну роботу проводити, а не просто сказати, що в нас там не готові укриття.

Чому, на вашу думку, на 15 місяці повномасштабної війни у нас досі такі величезні проблеми з укриттями?

Тому, що немає грошей — це в першу чергу. Багато грошей йде на підтримку ТРО, на гуманітарну допомогу і це заходи, які пріоритетні, це нормально. Тут мова не про 15 місяців, а 30 років, які ми не опікувались цими об’єктами. Що можуть — те і роблять.

Ми не були готові, що розпочнеться війна. Міська влада робить те, що може. Перерозподіляє той бюджет, який є. Можливо, треба більше практикувати муніципальне-приватне партнерство в цій історії. Є дуже багато прикладів, коли батьки допомагають в школах робити укриття. Є приклади, коли співвласники в багатоквартирних будинках самі розчищають підвали і тоді вони спускаються до підвалу. Звісно, від повноцінного удару в будинок це не врятує, але від уламків — врятує. Це вже безпечніше.

Мені зараз не зрозумілий порядок витрачання грошей міською радою на ремонт багатоквартирних будинків, депутатські фонди. Ми не витрачаємо кошти бюджету навіть на облаштування укриттів, а витрачаємо на політичні обіцянки. Це називається на "гречку".

Скільки коштів треба на ремонт укриттів

Ви кажете, що грошей просто бракує, аби облаштувати нормальні укриття в Одесі та регіоні. Є приклад столиці, є дані, що там було виділено 1.2 мільярди гривень на облаштування укриттів. Як ми бачимо з результатів перевірок, цих грошей не вистачило. Скільки грошей потрібно буде для Одещини?

Ну, це треба рахувати. Це сотні мільйонів. Тут треба ще розуміти, що йде війна і давайте попрацювати за ринковими цінами. Всі розуміють, як в Україні все відбувається. Я як людина, яка виконувала і монтажні роботи, і обслуговування будинків, знаю, що багато речей можна зробити дешевше. Варто зменшити трохи свої грошові "апетити". За мої більше, ніж 6 років діяльності і 50 багатоквартирних будинків є багато прикладів, коли люди просто відмовлялися від ЖЕКів і робилися ремонти, які роками не відбувалися. Аби оцінити будь-які цифри, треба взяти приписи перевірок і взяти кошторисну вартість робіт, які були заплановані або вже відбулися на об’єктах, і все це перевірити.

Укриття, бомбосховище — це ваша безпека, це ваша спільна власність та відповідальність. Ви маєте знати, де ваше найближче укриття, в якому воно стані, хто несе відповідальність. У відповідальності завжди є прізвище.

Дуже багато випадків, коли люди приходили до укриттів, а там просто закрито. На вашу думку, це недбалість окремих людей чи системна проблема?

Ну, скажемо так… У будь-якого укриття є відповідальна особа. Є людський фактор. Треба мати телефон відповідальної особи і тут немає нічого страшного в тому, щоб запитати цей телефон. Якщо вам відмовляють, то треба звертатися до керівництва цієї особи. Де все це нормально працює — там проблем немає таких.

Чи достатньо в Одесі укриттів, аби люди за потребою могли сховатися під час ракетної атаки, чи в нас їх критично не вистачає?

Я б сказав, що в нас їх не вистачає і в нас під укриття записують максимальну кількість об’єктів. Ось тому і має характеристику "найпростіші укриття" — це не бомбосховища. Звісно, бомбосховищ не вистачає, бо дуже багато було розпродано. Дуже багато їх в поганому стані і туди не можна пускати людей. Поки в дуже багатьох випадках достатньо підвалу і паркінгу і дякую за це нашим силам ППО. Ця трагедія на Висоцького, якби люди були у своєму власному підвалі і вони б спустилися, то цієї трагедії не сталося б. Маємо те, що маємо.

Чи може підвал будинку уберегти від ракетної атаки

У нас в місті зараз є декілька типів будинків: старі будинки в історичному центрі, "хрущовки", "сталінки" та новобудови. Укриття-підвали під такими будинками всі однакові, чи є ті, де не варто ховатися, бо вони можуть скластися, як картковий будинок?

Щодо "хрущовок", то я б не сказав, що вони складаються, як картковий будинок. Якщо подивитися за останні п'ять років новини з ракетними обстрілами або вибухами газу, то складаються як картковий будинок — це панельні будинки, "чешки", які будували в 70- 80 роках. Панелі зчеплені між собою так, що вони набагато простіше руйнуються.

Як на мене, "хрущовки", які будувалися як тимчасове житло, якісно збудовані. Є з підвалами такі будинки, є і без підвалів. Будинки в історичному центрі побудовані з черепашнику і через погану захищеність від опадів не дуже міцні. Я б там не рекомендував перебувати під час ракетної атаки.

Якщо люди вирішили взяти ініціативу у свої руки та навести лад з укриттям, з чого варто починати?

Зразу треба дізнатися, де найближче укриття, переконатися чи облаштоване воно і чи є туди доступ. Якщо доступу немає або існують інші проблеми, то їх доведеться вирішувати в партнерстві, бо зараз війна і не варіант тільки озвучувати претензії до влади. Треба взяти питання на контроль.

Треба спуститися в у ваш підвал і подивитися, що там відбувається, за необхідності — навести там лад з сусідами. Була новина, що на вулиці Сонячній знайшли труп у підвалі, який лежав там близько трьох років – це свідчить про якість обслуговування мереж у підвалі. Або сантехнік з електриком, коли щотижня робили огляд підвалу, з’їхали з глузду і труп їм не заважав зовсім.

Я хочу ще раз підкреслити, що підвали не є бомбосховищами. Як показує практика, люди, які виїжджали з Херсона, всі сиділи по підвалах. Люди змушені були сидіти по підвалах добу, дві, три, тиждень. Нехай все це швидше закінчиться, але факт є факт.

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