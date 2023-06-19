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Змагання зі спортивної аеробіки відбулись у Сумах
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Змагання зі спортивної аеробіки відбулись у Сумах

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У Сумах провели змагання зі спортивної аеробіки
Фото: Суспільне Суми

Чемпіонат Сумської області зі спортивної аеробіки відбувся у Сумах у неділю 18 червня. Тут змагались вихованці трьох спортивних шкіл: КДЮСШ “Суми”, ДЮСШ “Спартак” та КДЮСШ №1. 120 спортсменів розіграли 23 комплекти медалей.

“Аеробіка – для мене це дуже гарний вид спорту. Це щось між гімнастикою, танцями та акробатикою. Мало хто зараз про нього знає, але для мене це дуже красиво. Важко, звісно, але потрібно тренуватися”, - розповіла учасниця змагань Кіра Горун.

“Для мене це як хобі. Воно мені дуже подобається. І воно дає мені чим займатися. У вільний час я завжди займаюсь аеробікою. Я хочу виступати, я хочу навчатися чомусь новому”, - додала учасниця Марія Долгушева.

Змагання зі спортивної аеробіки відбулись у Сумах
Фото: Суспільне Суми

“Я отримую від аеробіки задоволення. Вона схожа на гімнастику, схожа з акробатикою. Коли я тренуюсь я отримую задоволення. Багато медалей, дипломів”, - зазначила учасниця Олександра Романенко.

Мати Олександри Альона говорить, для доньки аеробіка – це п’ять-шість тренувань на тиждень. Проте вона завжди підтримує дочку.

“Вона ж хоче. Це не те, що їй боляче. Їй подобається – а ми завжди підтримаємо”, - пояснила мати учасниці змагань Альона Романенко.

Змагання зі спортивної аеробіки відбулись у Сумах
Фото: Суспільне Суми

Голова федерації спортивної аеробіки Сумської області Оксана Дубинська розповіла, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії це перші такі змагання на Сумщині.

“На змаганні вперше виступають діти, демонструють свої результати. Це, мабуть, їх саме перше перед майбутніми чемпіонствами. Їх дуже багато – майже 30 дітей, для яких це перші змагання”, - зазначила Оксана Дубинська.

За словами Оксани Дубинської, на цьому чемпіонаті переглядатимуть кандидатів у збірну області на наступний сезон.

Змагання зі спортивної аеробіки відбулись у Сумах
Фото: Суспільне Суми

Олександра Ромененко у підсумку стала першою в індивідуальному розряді, у трійці та категорії “Денс”. Марія Долгушева – посіла перше місце в категорії “Денс”, друге – у групі, і шосте в індивідуальній програмі. Кіра Горун була першою у парі, третьою у “Денсі”, п'ятою в “індивідуалці”.

Всього протягом дня спортсмени розіграли 23 комплекти медалей у різних вікових групах та категоріях спортивної аеробіки.

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