Плями на поверхні річки Тетерів – житомирські екологи взяли проби води

17 червня до Держекологічної інспекції Поліського округу надійшло повідомлення про забруднення річки Тетерів у районі пішохідного мосту – на поверхні річки виявили плями коричневого та зеленого кольору. У коментарі Суспільному начальниця відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції Ірина Березюк поінформувала, що екологи взяли проби води в річці.

За її словами, екологи дослідили воду у річці Тетерів від Гідропарку до пішохідного мосту. У місці впадання річки Кам’янки у Тетерів виявили плями коричневого та зеленого кольору. Проби води взяли для фізико-хімічного дослідження.

"Дослідили вміст розчиненого кисню у воді, він виявився нижче норми мінус три, при нормі не нижче мінус чотири. Ми на вигляд не можемо дати попередніх даних, поки не з’ясуємо всі показники забруднюючі", – говорить Ірина Березюк.

Ірина Березюк. Житомир, 19 червня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

Житомир, 17 червня 2023 року. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

Житомир, 17 червня 2023 року. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

Житомир, 19 червня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

За словами Ірини Березюк, низький рівень кисню може призвести до загибелі риби та біоресурсів.

"Низький рівень кисню може призвести до різних наслідків: до загибелі риби та біоресурсів. Взагалі, коли низький рівень кисню, то риба гине від задухи", – каже Ірина Березюк.

Житомирянин Володимир понад сорок років мешкає неподалік річки Тетерів. Чоловік розповів, що такі забруднення спостерігає постійно.

"Хтось щось спустив на річці Кам’янка, пивний завод зазвичай спускає. Я не знаю, він зараз напевно не працює. Над Кам’янкою всі туалети виходять на річку. Що я можу сказати: річка забруднена. Випливали цілі острівки бруду", – говорить Володимир.

Володимир. Житомир, 19 червня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

Житомир, 19 червня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

Головна спеціалістка відділу екологічної інспекції Поліського округу Ірина Ковальська показала, як визначають вміст нітритів та концентрацію хлоридів у воді, яку відібрали на експертизу.

"Визначаємо нітрити у нашій водоймі: для цього використовуємо 25 мілілітрів нашої проби, додаємо туди реактив для визначення нітритів два мілілітри. Після того, як проба вистоялася, ми розпочинаємо вимірювання. Наливаємо розчин у кювету, вставляємо у апарат і вимірюємо. Показує 0,08. По формулі будемо визначати вміст нітритів у даній водоймі", – розповідає Ірина Ковальська.

Ірина Ковальська. Житомир, 19 червня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

"Це – солі хлоридів. Засоленість призводить до змін видової різноманітності серед рослин, які ростуть у водоймі тієї річці, де вони виявлені, – каже завідувач відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Сергій Березовський. – А також впливають на фауну. Нітрити – це мінеральні добрива, які вносяться у поля і городи, вони зливаються з водою до річки. І теж впливають на фауну і флору. Якщо людина ковтне або хлоридів, або нітритів, я так вважаю, то великої шкоди здоров’ю воно не принесе".

Сергій Березовський. Суспільне Житомир

Лабораторні результати будуть готові у п’ятницю 23 червня.

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