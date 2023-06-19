"Я відчув запах смерті". Мешканці Білопілля про обстріл 18 червня

18 червня російські війська майже цілий день обстрілювали Білопільську громаду. У Білопіллі загинуло двоє людей, в тому числі 4-річна дитина, пошкоджені будівлі у центрі міста. Мешканці Білопілля розповіли Суспільному про події того дня.

Це будинок, біля якого 18 червня від вибуху снаряду загинули чоловік з 4-річним сином. Вони були якраз біля місця вибуху. Як розповів міський голова Юрій Зарко, чоловік із сином прямували в укриття, але не встигли.

Білопілля після обстрілів сил РФ, Сумська область. 19.06.2023. Фото: Суспільне Суми

“Це дуже шанована сім’я, тому що він поліцейський, Наташа – сімейний лікар”, - зазначає Юрій Зарко.

“Було дуже гучно і дуже близько. Страх. Вперше мені було дуже страшно Бо я відчув запах смерті. Розумієте? Це відчуття не передати”, - згадує сусід загиблих Віталій Бурковський.

Наразі в будинку намагаються ліквідувати наслідки вибуху.

“Розбита лоджія, розбитий балконний блок повністю, а в квартирі тільки вікна”, - пояснює мешканка пошкодженого будинку Марина.

“Після вибухів, після “прильотів” латаємо труби, бо пробоїни в них. Роботи повно, працювати треба”, - каже працівник газової служби Олександр.

На одній з центральних вулиць Білопілля працює комунальна служба, прибирає сміття: залишки дерева і бите скло, яке вилетіло з вікон сусідніх будівель. Працівники служби кажуть, що така робота в них постійно.

“Все время. Що вони оце творять! Люди роками будували, а вони отаке зробили. Безсовісні вони”, - говорить працівниця комунальної служби Білопілля Лідія.

Білопілля після обстрілів сил РФ, Сумська область. 19.06.2023. Фото: Суспільне Суми

Поруч – Білопільський Центр культури і дозвілля. Від обстрілів вікна тут вилітають регулярно, як розповідає керівниця місцевого відділу культури.

“Вікна ми поки що не будемо ставити, будемо замовляти. Зараз ми плівкою закриємо вгорі, нам привезуть плиту – зробимо нижній поверх. Всередині пошкодження після першого “прильоту” у нас є, у нас там під вікнами відійшла стіна. У нас підвісна стеля у великій залі теж зруйнована”, - розповідає начальниця відділу культури Білопільської міськради Лариса Зарко.

Продавчиня магазину неподалік говорить, що якраз бігла в укриття, коли пролунали вибухи.

“Отам же перший раз бахнуло, біля дому, а наступний раз тут вже. Я побігла туда. Осколки летіли мимо. Оце ось “Вир” же в нас, ото укриття, ми вдень сиділи в цьому укритті. А ввечері ж воно було закрите. Там магазинчик. На полу там впали, на полу і сиділи. – В підвалі? – Який підвал, у магазині. Ми не знаємо де тут підвали. В магазині на полу впали, ну воно ж отут було все, а там якось тихіше було”, - згадує продавчиня Вікторія.

Білопілля після обстрілів сил РФ, Сумська область. 19.06.2023. Фото: Суспільне Суми

Нещодавно магазин відремонтували після чергового обстрілу, розповідає представник власника Сергій. Тепер знову підраховують пошкодження.

“Плітка внутрі, потолок, фасад”, - говорить Сергій.

Наразі вивозять продукти, ремонтуватимуть приміщення і знову працюватимуть, каже пан Сергій. Продавчиня іншого кіоску розповідає, що раніше не дуже ховалися, але тепер все змінилося.

Фото: Суспільне Суми

“Із суботи на неділю нас же обстріляли “шахедами”, ось пенсійний фонд, і тоді вже стали люди ховатися. Раніше якось так, десь по окраїні, або сирена виє – це десь. А тепер ми вже знаємо що це по нас. В торговому центрі ми були, а потім о четвертій дня його теж посікло осколками. Там таких руйнувань усередині нема, ну вікна вилетіли”, - каже мешканка Тамара Миколаївна.

Своєю чергою, мешканка Білопілля Тетяна розповідає, що того дня довелося ховати людину під обстрілами.

“Похорон був, ми хоронили військовослужбовця. Слава богу, нам оці нелюди дали похоронити, бо як везли із Сум, почалося бомбардування. Зупинились ми, зразу в укриття. Потім остановилася, ми до кладовища його донесли”, - згадує Тетяна.

Міський голова Юрій Зарко розповів, що у неділю 18 червня обстріли громади почалися о четвертій ранку, із села Ободи, де обстріляли сільськогосподарське підприємство і центр села. Вдень обстріли громади продовжилися, зокрема, були влучання у Білопіллі.

Білопілля після обстрілів сил РФ, Сумська область. 19.06.2023. Фото: Суспільне Суми

“Масовані були прильоти – це район телевежі, житлові будинки пошкоджені, десь 20, як мінімум, було потраплянь. Є руйнування житлового сектору, є руйнування гаражів. Потім були обстріли районної лікарні. Це були снаряди з начиненими так званими флашетами, тобто такі дротики коротенькі, яких десятки тисяч і вони навколо вбивають все живе. Було перебито лінію електропередач, які підходить до лікарні. Пацієнти і персонал залишилися живі. Далі був обстріл сели Нові Вирки, там ми маємо від 8 до 9 корів, які загинули. І вже безпосередньо о 16:09 почався новий обстріл міста. Було всього рівно дві секунди між виходом і приходом. За цей короткий час неможливо було фізично щось зробити чи укритися”, - пояснює міський голова Білопілля.

За інформацією Юрія Зарка, від початку вторгнення у Білопільській громаді загинуло 10 осіб, поранені є практично після кожного обстрілу, які відбуваються майже щодня.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram