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У Близнюках прощатимуться із захисником, який загинув на херсонському напрямку
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У Близнюках прощатимуться із захисником, який загинув на херсонському напрямку

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У Близнюках прощатимуться із захисником, який загинув на херсонському напрямку
Олександр Сільченко загинув на херсонському напрямку. Фото: Близнюківська громада

На війні з російськими окупантами загинув Олександр Сільченко. Чоловік поліг у віці 28 років.

Про це повідомили у Близнюківській громаді.

Олександр народився у селі Новоукраїнка, на захист України чоловік став 25 лютого 2022 року.

До повномасштабної війни Олександр проживав у місті Миколаїв, де працював у місцевому лісництві. Олександр загинув 7 квітня під час боїв на херсонському напрямку.

У нього залишилися батьки та дружина. Прощання з Олександром Сільченком відбудеться 20 червня у Свято-Іллінському храмі, що у Близнюках.

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