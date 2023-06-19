Скільки коштує відновлення будинку в Умані, у який поцілила російська ракета

Багатоповерхівка в Умані, у яку 28 квітня влучила російська ракета, підлягає відбудові. Про це Суспільному розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Інструментальне обстеження показало, що стан конструкцій дозволяє провести його повне відновлення із попереднім демонтажем пошкоджених конструкцій. Результати обстеження передали проєктній організації для визначення обсягів робіт.

"До зазначеної події, як тендер, ми маємо попрацювати із міжнародними організаціями, бо декілька з них висловлювали бажання брати участь у відновленні. Вартість визначається, звичайно, після повноцінного виготовлення проєктно-кошторисної документації, за попередніми оцінками проєктанти вбачають загальну цифру 65-70 мільйонів. Остаточні цифри будуть після проєктно-кошторисної документації. Найголовніше, що вона має пройти експертизу, оскільки це вже відповідальність, як ми зможемо змонтувати особливо конструкції першого сектору", — розповів голова ОВА.

Суспільне Черкаси

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