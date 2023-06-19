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На Житомирщині під час обробки поля здетонував бойовий елемент від РСЗВ "Ураган"
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На Житомирщині під час обробки поля здетонував бойовий елемент від РСЗВ "Ураган"

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На Житомирщині під час обробки поля вибухнув бойовий елемент від РСЗВ "Ураган"
На Житомирщині під час обробки поля вибухнув бойовий елемент від РСЗВ "Ураган". Народицька громада, Житомирщина, 16 червня 2023 року. Фото: Олександр Шваб

16 червня під час обробки поля біля села Залісся Народицької громади здетонував бойовий елемент 9Н235 від реактивної системи залпового вогню "Ураган". Пошкоджень зазнав посівний комплекс, приєднаний до трактора. Про це Суспільному розповів заступник начальника Коростенського управління ДСНС Житомирщини Сергій Зосіч.

За його словами, 16 червня о пів на дванадцяту дня на пункт зв'язку 14 Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) зателефонував черговий з Коростенського райуправління поліції, який повідомив рятувальників про випадок з детонацією.

"Детонація сталася під час обробки поля технікою ТОВ "ЕкоАгроферма", в результаті чого була пошкоджена висівна шина посівного комплексу, приєднаного до трактора "Newhollfnd", – каже Сергій Зосіч. – Із трактористом усе гаразд, він не травмувався. На місці працювала слідчо-оперативна група, вибухотехнічна група поліції; інженерно-саперний взвод ЗСУ та рятувальники 14 ДПРЧ".

Внаслідок вибуху було пошкоджено шину посівного комплексу
Внаслідок вибуху було пошкоджено шину посівного комплексу. Народицька громада, Житомирщина, 16 червня 2023 року. Фото: Олександр Шваб

На місце вибуху викликали саперів
На місце вибуху викликали саперів. Народицька громада, Житомирщина, 16 червня 2023 року. Фото: Олександр Шваб

Тим жителям області, які знаходять боєприпаси – і часів Другої світової війни, і сучасні – рятувальники нагадують про правила безпеки.

"Якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, то пам'ятайте, що його не можна торкатися – це дуже небезпечно. Знешкоджувати вибухонебезпечні предмети можуть лише спеціально підготовлені фахівці піротехнічних груп, які пройшли фахову підготовку і мають практичні навички роботи з вибуховими речовинами та різноманітними боєприпасами", – сказав Сергій Зосіч.

На Житомирщині під час обробки поля вибухнув бойовий елемент від РСЗВ "Ураган"
Народицька громада, Житомирщина, 16 червня 2023 року. Фото: Олександр Шваб

Раніше Суспільне повідомляло, що 14 липня 2022 року в Народицькій громаді двоє працівників лісництва підірвалися на міні, ще шестеро — отримали поранення, один із них у важкому стані.

Вдень 7 грудня 2022 року в Олевській громаді Житомирщини на дорозі між селами підірвався автомобіль, в якому були місцеві чоловік і жінка. Подружжя загинуло, без батьків залишилися вісім неповнолітніх дітей. Опіку над дітьми взяв їхній 24-річний дядько – в минулому боєць полку "Азов" із позивним "Вовк" – військовослужбовець Володимир Дубровець.

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