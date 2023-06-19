У громаді на Волині попереджають про навчання на стрільбищі

З 19 до 25 червня в лісових масивах на території Маневицької громади відбуватимуться навчальні стрільби. Попередження опублікували на Facebook-сторінці селищної ради.

Навчання триватиме як у денний, так і у вечірній час.

Як зазначили в громаді, на стрільбищі планують провести практичні відпрацювання з використанням різного виду зброї. Волинян просять бути обачними й зберігати спокій, дотримуватись правил безпеки, а також оминати зону навчань.

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