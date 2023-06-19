В Одесі судитимуть заступника командира військової частини, який вимагав з дружини загиблого бійця 150 тисяч гривень за оформлення виплат. Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За їхніми даними, у березні 2022 року заступник командира військової частини повідомив дружині загиблого бійця, що вона та її діти можуть отримати грошову допомогу від держави у сумі 15 мільйонів гривень. Він пообіцяв допомогти з оформленням та пришвидшити виплату за відсоток від суми – 150 тисяч гривень.

Військовослужбовця затримали під час отримання хабаря. Йому інкримінують ч. 2 ст. 369-2 КК України, що передбачує до 5 років ув’язнення. Наразі справу передали до суду.

Затримання військовослужбовця, який хотів отримати відсоток з виплати родині загиблого. Фото: ДБР

Хабар, який отримав військовслужбовець за допомогу в оформленні виплати родині загиблого. Фото: ДБР

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