ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Хотів нажитися на виплаті родині загиблого бійця: в Одесі судитимуть посадовця військової частини
АРМІЯКОРУПЦІЯДБРТОП РЕГІОНІВРегіони

Хотів нажитися на виплаті родині загиблого бійця: в Одесі судитимуть посадовця військової частини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Хотів нажитися на виплаті родині загиблого бійця: в Одесі судитимуть посадовця військової частини
Затримання військовослужбовця, який хотів отримати відсоток з виплати родині загиблого. Фото: ДБР

В Одесі судитимуть заступника командира військової частини, який вимагав з дружини загиблого бійця 150 тисяч гривень за оформлення виплат. Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За їхніми даними, у березні 2022 року заступник командира військової частини повідомив дружині загиблого бійця, що вона та її діти можуть отримати грошову допомогу від держави у сумі 15 мільйонів гривень. Він пообіцяв допомогти з оформленням та пришвидшити виплату за відсоток від суми – 150 тисяч гривень.

Військовослужбовця затримали під час отримання хабаря. Йому інкримінують ч. 2 ст. 369-2 КК України,одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави що передбачує до 5 років ув’язнення. Наразі справу передали до суду.

Хотів нажитися на виплаті родині загиблого бійця: в Одесі судитимуть посадовця військової частини
Затримання військовослужбовця, який хотів отримати відсоток з виплати родині загиблого. Фото: ДБР

Хотів нажитися на виплаті родині загиблого бійця: в Одесі судитимуть посадовця військової частини
Хабар, який отримав військовслужбовець за допомогу в оформленні виплати родині загиблого. Фото: ДБР

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
На Донеччині загинув військовий з Одеської області
На Донеччині загинув військовий з Одеської області
Закарпатські старшокласники передали майже 1,5 мільйона гривень на &quot;Армію дронів&quot;
Закарпатські старшокласники передали майже 1,5 мільйона гривень на "Армію дронів"
На Чернігівщині попрощалися зі стрільцем-снайпером, який загинув на Донбасі
На Чернігівщині попрощалися зі стрільцем-снайпером, який загинув на Донбасі
&quot;За рік розробили дві моделі дронів: ударний і розвідувальний&quot;, – співзасновник виробництва Микола Гаврилюк з Житомира
"За рік розробили дві моделі дронів: ударний і розвідувальний", – співзасновник виробництва Микола Гаврилюк з Житомира
На початок