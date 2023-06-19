У селі на Житомирщині на могилі захисника понівечили прапори

У селі Іванівка Житомирського району на могилі захисника України понівечили прапори та вкрали тримачі до них. Про це 18 червня у мережі Facebook повідомила Лілія Кузьменко.

За її словами, мова йде про могилу її загиблого чоловіка.

"Така подяка загиблому захиснику від місцевих. В селі Іванівка нелюди вкрали з могили мого чоловіка Кузьменко Романа держаки на прапори, а ще й потопталися по прапору та викинули на смітник", – написала жінка.

У коментарі Суспільному Лілія Кузьменко розповіла, що коли разом з дітьми прийшла на могилу чоловіка, то побачила, що прапори зникли.

"Вчора був День батька, ми пішли на могилу до мого чоловіка та батька моїх дітей і понесли квіти, – розповідає Лілія Кузьменко. – Ну і побачили, що прапорів немає. У мене почалася істерика, я плакала. Ми походили, подивилися і син каже, що пішли на смітник, який трохи далі знаходиться і подивимося. Ми побачили, що понівечені прапори там лежать".

За словами Лілії Кузьменко, прапори були міцно прикріплені на могилі за допомогою вудилищ від риболовних вудок.

"Бог з ними з тими вудочками. Якщо ти хотів їх забрати, то бери, а прапори склади і поклади просто на могилу. Не викидай, не потрібно топтатися по них", – говорить Лілія Кузьменко.

Лілія розповіла, що її чоловік Роман Кузьменко проходив строкову службу в 95 бригаді. Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ 24 лютого 2022 року призвався до лав ЗСУ. Загинув 30 травня 2022 року в Харківській області. У військового залишилися двоє дітей – 17-річна донька та 10-річний син.

Загиблий військовослужбовець Роман Кузьменко. Фото: Facebook Лілія Кузьменко

У коментарі Суспільному речниця Поліції Житомирщини Вікторія Дубовик 19 червня розповіла, що за вказаним фактом наразі триває перевірка.

"18 червня о 13.38 на лінію "102" надійшов виклик про те, що з могили знято прапор. Через 20 хвилин знову надійшов виклик і заявник повідомив, що відмовляється від виклику, тобто від свого першого сповіщення. Але дільничні відділу поліції №1 виїхали у село Іванівка, аби встановити всі обставини події, оскільки можливо й таке, що прапори могло зірвати вітром. Нині не відомо, чому заявник відмовився від виклику, тому правоохоронці з’ясовуватимуть усі обставини події", – розповіла Вікторія Дубовик.

У селі на Житомирщині на могилі захисника понівечили прапори. Фото: Facebook Лілія Кузьменко

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