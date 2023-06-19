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На Волині через підрив Каховської ГЕС перевіряють торговців рибою
ЕКОЛОГІЯРегіони

На Волині через підрив Каховської ГЕС перевіряють торговців рибою

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На Волині через підрив Каховської ГЕС перевіряють торговців рибою
Перевірка торгівців риби на одному із ринків Волині, червень 2023 рік. Фото: Держпродспоживслужба Волині

На ринках Волині у торговців перевіряють документи, які свідчать про походження риби, якою вони торгують, – розповів Суспільному начальник управління Державного агентства меліорації та рибного господарства області Тарас Куньчик.

З його слів, спільно з працівниками Держпродспоживслужби та поліцією перевіряли ринки у Луцьку, Ковелі, Камені-Каширському, Нововолинську та Володимирі.

Окрім документів фахівці також перевіряли свіжість риби, – сказала начальниця Володимирського районного відділу Головного управління Держпродспоживслужби Волині Надія Лозовицька.

"Перевірки будемо здійснювати й далі, в міру можливості, щоб на Волині не було торгівлі рибою, яка загинула під час підриву дамби Каховської ГЕС. Робитимемо це, щоб запобігти поширенню інфекційних захворювань в людей, випадків ботулізму", – говорить Надія Лозовицька.

Зі слів начальника управління Державного агентства меліорації та рибного господарства області, станом на 19 червня жодних порушень під час перевірок не виявили. Усі підприємці мали відповідні документи про походження риби.

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